Харьковские музыканты прокомментировали облаву ТЦК на их концерте и раскрыли, что на самом деле случилось

Харьковские музыканты прокомментировали слухи, что на их концерте якобы была облава ТЦК и рассказали, что тогда действительно произошло.

Речь идет о "True Tough", "Ґрунт палає" и "Mordox". В совместном посте в Instagram музыканты прокомментировали слухи, которые на днях распространились вокруг них. Артисты подтвердили, что действительно перед выступлением к ним пришли сотрудники ТЦК в сопровождении полицейских. Музыкантов попросили проехать с ними только для проверки документов. Артисты отметили, что концерты пришлось отменить из-за того, что данная процедура отняла немало времени, так что возможности выступить перед публикой у них уже не было.

"В Харькове в начале выступления нас посетили представители ТЦК в сопровождении полиции и попросили проехать с ними для проверки документов. Хотим заметить, что на проверку документов забрали только участников Mordox, True Tough и нашего оператора (являющегося участником "Ґрунт Палає"). К сожалению, мы находились в ТЦК дольше, чем ожидалось, поэтому возможности провести концерты у нас не было. В течение всего времени нахождения в ТЦК больше людей на проверку документов не явилось", - прокомментировали артисты.

Харьковские музыканты прокомментировали, что на самом деле произошло на их концерте

Музыканты также подчеркнули, что их не задерживали силой, а просто попросили проехать с ними для проверки документов. Они отметили, что ТЦК просто выполняли свою работу, и это стандартная процедура в условиях войны.

"Заметим, ТЦК выполняли свою работу, нас не задерживали силой, а просто попросили проехать и проверить документы. В целом, это обычный процесс, через который проходят многие украинцы, и мы не исключение", — заверили артисты.

Группа "Ґрунт палає"

Напомним, на днях распространилась информация, что в Харькове участников сразу трех музыкальных коллективов забрали в ТЦК. Сообщалось, что им вручили повестки. Однако, согласно комментариям музыкантов, слухи не соответствуют действительности.

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