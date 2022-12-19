"Харьковские соглашения": ГБР завершило расследование в отношении госизмены Януковича и Азарова

В Украине после 12 лет с момента подписания начали наказывать инициаторов так называемых "Харьковских соглашений".

Правоохранители завершили досудебное расследование по подозрению бывших президента Виктора Януковича и премьер-министра Николая Азарова в совершении госизмены по предварительному сговору. Они подготовили и имплементировали "Харьковские соглашения".

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

"Ряд бывших высокопоставленных чиновников способствовали военным планам государства-агрессора. Они "опекали" увеличение количества личного состава и военной техники оккупантов. Сначала их "помощь" была использована для аннексии в 2014 году АР Крым и города Севастополя, а в дальнейшем — для полномасштабной агрессии РФ против Украины в феврале 2022 года", — говорится в сообщении.

Сбежавший экс-президент Виктор Янукович обеспечил легализацию Харьковского соглашения, по его указанию подготовили проект межгосударственного соглашения, согласованный центральными органами исполнительной власти и одобренный на заседании Кабмина.

Следствие установило, что предатель Янукович распределил роли для создания видимости законности и привлек к этому почти всех чиновников правительства и подконтрольных нардепов.

Подписанные вопреки национальным интересам Украины документы о продлении сроков пребывания Черноморского флота России в Украине еще на 25 лет, наращивание вооруженных сил и техники противника в Крыму.

"Согласно базовым соглашениям 1997 года россияне должны были уменьшать свой контингент на полуострове. В то же время Харьковские соглашения позволили агрессорам иметь достаточно ресурсов для оккупации полуострова в 2014 году для полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года.

"Из-за этих преступных действий в конце 2013 – начале 2014 годов на территории АР Крым и г. Севастополя численность личного состава военных Российской Федерации, их военной техники превышала установленные Базовыми Соглашениями количественные уровни, в том числе в г. Севастополе находилось не менее: 2 тыс. 917 человек пехоты, 152 боевых бронированных машин, 30 артиллерийских систем калибра 100 миллиметров и выше", – пояснили в ГБР.

История подписания "Харьковских соглашений"

21 апреля 2010 тогдашние президенты Украины Виктор Янукович и России Дмитрий Медведев в Харькове подписали соглашение, согласно которому Украина разрешила Черноморскому флоту РФ находиться в Крыму до 2042 года. Срок пребывания флота увеличен в обмен на удешевление для Украины российского газа путем применения скидки в виде аннулирования таможенных пошлин. 27 апреля 2010 г. Верховная Рада и Госдума РФ ратифицировали эти соглашения.

Однако уже 31 марта 2014 россияне в одностороннем порядке расторгли этот договор, ведь оккупировали Крым.

Еще в 2010 году, после подписания пресловутых "Харьковских соглашений", в Украине откровенно заявляли, что это государственная измена. Тогда Януковича называли "губернатором украинской области Российской империи" и заговорили, что этот договор – это военная узурпация Украины.

Секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что "Харьковские соглашения" были ратифицированы парламентом в беспрецедентно короткое время через четыре дня после подписания.

В марте 2021 года прокуратура обвинила Николая Азарова и Виктора Януковича в государственной измене. В октябре экс-премьер-министра заочно арестовали.

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