Харьковские ученые не выдержали российскую ложь о разработке ядерного оружия: заявление

Представители ННЦ "Харьковский физико-технический университет" официально возразили на ложь России о разработке в Центре ядерного оружия.

Заявления РФ о разработке ядерного оружия на территории Украины не соответствуют реальности. В частности, и заявления по ядерным разработкам Национального научного центра "Харьковский физико-технический институт".

Об этом заявили представители Центра академик Николай Шульга и директор Института проблем безопасности атомных электростанций академик Анатолий Носовский.

"Никаких программ по созданию ядерного оружия в научных учреждениях Национальной академии наук Украины (в том числе ННЦ ХФТИ, ИПБ АЭС) и вообще в Украине не проводилось и не проводится;

весь ядерный материал (высокообогащенный уран), находившийся на площадках научных учреждений ХФТИ и Института ядерных исследований (ИЯИ) НАН Украины, передан Украиной в РФ еще в марте 2012 года под контролем МАГАТЭ", — говорится в сообщении.

Президент Франции Эммануэль Макрон и президент России Владимир Путин, развязавший в Украине войну, согласились с необходимостью привлечения МАГАТЭ для обеспечения безопасности ядерных объектов на территории Украины. Также Путин согласился на диалог с Украиной и МАГАТЭ, но при определенных условиях.