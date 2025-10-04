Подозреваемый / © Офис Генерального прокурора

Прокуроры Харьковской областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении четырех местных жителей, которых подозревают в масштабном мошенничестве. По версии следствия, они организовали схему, по которой обманули граждан из разных регионов Украины почти на 6 миллионов гривен.

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора.

Организатором преступной группы стал безработный харьковчанин. К своей деятельности он привлек еще трех жителей города — двух мужчин и женщину. Сообщники создали схему дистанционного «целительства», которую реализовывали через популярную телепередачу.

Под вымышленными именами они выходили в эфир и выдавали себя за «ясновидящих» и «целителей». Зрителей убеждали, что могут провести специальные обряды для «снятия порчи», «исцеления от тяжелых болезней» или «очищения энергетики». За эти «услуги» просили перечислять деньги на подконтрольные банковские счета.

В преступную схему попали десятки людей, среди которых были тяжелобольные и их родственники, которые искали помощи. Полученные средства участники группы снимали с банковских карточек и распределяли между собой.

Общая сумма нанесенного ущерба, по данным следствия, составляет почти 6 миллионов гривен.

Организатору инкриминируют не только мошенничество, совершенное группой лиц с использованием электронно-вычислительной техники в особо крупных размерах и повторно (ч.ч. 4, 5 ст. 190 УК Украины), но и легализацию имущества, добытого преступным путем (ч. 1 ст. 209 УК Украины).

