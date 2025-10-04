- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 184
- Время на прочтение
- 2 мин
Харьковские "ясновидящие-целители" обманули украинцев на миллионы через телеэфиры — что известно
Четверо харьковчан организовали схему дистанционного «целительства» и обманули граждан по всей Украине.
Прокуроры Харьковской областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении четырех местных жителей, которых подозревают в масштабном мошенничестве. По версии следствия, они организовали схему, по которой обманули граждан из разных регионов Украины почти на 6 миллионов гривен.
Об этом сообщил Офис Генерального прокурора.
Организатором преступной группы стал безработный харьковчанин. К своей деятельности он привлек еще трех жителей города — двух мужчин и женщину. Сообщники создали схему дистанционного «целительства», которую реализовывали через популярную телепередачу.
Под вымышленными именами они выходили в эфир и выдавали себя за «ясновидящих» и «целителей». Зрителей убеждали, что могут провести специальные обряды для «снятия порчи», «исцеления от тяжелых болезней» или «очищения энергетики». За эти «услуги» просили перечислять деньги на подконтрольные банковские счета.
В преступную схему попали десятки людей, среди которых были тяжелобольные и их родственники, которые искали помощи. Полученные средства участники группы снимали с банковских карточек и распределяли между собой.
Общая сумма нанесенного ущерба, по данным следствия, составляет почти 6 миллионов гривен.
Организатору инкриминируют не только мошенничество, совершенное группой лиц с использованием электронно-вычислительной техники в особо крупных размерах и повторно (ч.ч. 4, 5 ст. 190 УК Украины), но и легализацию имущества, добытого преступным путем (ч. 1 ст. 209 УК Украины).
