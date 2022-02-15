Харьковский аэропорт Ярославского в январе удвоил пассажиропоток

Международный аэропорт "Харьков", входящий в группу DCH известного украинского бизнесмена из топ-десятки Forbes Ukraine Александра Ярославского, по итогам января текущего года удвоил пассажиропоток, а число вылетов увеличилось на 70%.

"В январе 2022 года из Международного аэропорта "Харьков" авиакомпании совершили 355 вылетов, а показатель пассажиропотока составил 73,5 тысячи человек. Итак, мы продолжаем значительный рост по сравнению с прошлым годом: количество вылетов стало больше на 70%, а пассажиропоток — вдвое", — раскрыли детали в пресс-службе компании-оператора харьковского аэропорта "New Systems AM" из группы DCH.

Международными рейсами харьковского аэропорта воспользовались 65,3 тысячи пассажиров — это на 105% больше, чем январе 2021 года. Прирост на внутренних маршрутах — 116%: услугами аэропорта в январе воспользовались 8,2 тысячи человек, тогда как в январе 2021 года их число составило 3,8 тысячи.

Самыми популярными направлениями по итогам января стали Стамбул, Шарм-эль-Шейх, Киев, Марса-Алам и Краков.

Меж тем аэропорт Ярославского уже интенсивно готовится к летнему туристическому сезону. Международный аэропорт "Харьков" анонсировал большое число рейсов на летний сезон.

Так, украинская авиакомпания SkyUp Airlines открыла продажу билетов на рейсы по 13 направлениям из Харькова в: Барселону (с 29 апреля), Ларнаку (с 1 мая), Прагу (с 5 мая), Ираклион (с 19 мая), Батуми (с 20 мая), Римини и Тирану (с 1 июня), Бургас (с 7 июня). Авиакомпания Wizz Air также добавляет к летней карте полетов из Харькова 13 направлений: Вена, Салоники, Таллин, Милан (аэропорт Мальпенса), Рим (аэропорт Фьюмичино), Ларнака, Берлин (аэропорт Бранденбург), Дортмунд, Вроцлав, Гданьск, Краков, Будапешт, Пардубице.

Покупка билетов путешественникам доступна на сайте и в кассах аэропорта, сайтах авиакомпаний и билетных агентствах.

Вместе с тем пресс-служба компании-оператора харьковского аэропорта "New Systems AM" из группы DCH сообщила на своих страницах в соцсетях, что аэропорт работает в штатном режиме, обслуживая прилеты и вылеты самолетов по расписанию.

"По официальной информации Министерства инфраструктуры Украины, небо над Украиной остается открытым. Мы рекомендуем отслеживать актуальный статус рейсов на онлайн-табло", — сообщила пресс-служба аэропорта, и напомнила, что в случае отмены рейсов или других изменений компании-перевозчики уведомят об этом путешественников.

Международный аэропорт "Харьков" (http://hrk.aero/) – один из ключевых инфраструктурных объектов первой столицы Украины и харьковского региона. Инвестиции в его реконструкцию предоставила группа компаний DCH украинского бизнесмена Александра Ярославского в рамках подготовки ключевых инфраструктурных объектов Харькова к проведению Евро-2012. Инвестиции бизнесмена в проект, включая строительство нового аэровокзального комплекса и реконструкцию старого, составили свыше $ 107 млн. Государство инвестировало сопоставимую сумму в реконструкцию принадлежащей ему взлетно-посадочной полосы.

Стремительное расширение сети внутренних и международных регулярных авиасообщений позволило харьковскому аэропорту уже по итогам 2018 года установить свой первый исторический рекорд: за год его услугами воспользовались около миллиона путешественников. А уже по итогам 2021 года аэропорт продемонстрировал наивысшие темпы восстановления пассажиропотока после пандемии среди ТОП-5 ведущих аэропортов Украины, обслужив 1 миллион 159 тысяч путешественников.

По интенсивности обслуживания рейсов и количеству пассажиров Международный аэропорт "Харьков" входит в ТОП-5 воздушных ворот Украины. В 2019 году международный аэропорт "Харьков" первым в Украине получил бессрочный сертификат соответствия наивысшим стандартам безопасности полетов и качества обслуживания, которые установлены Регламентом Еврокомиссии для аэропортов Европейского Союза.

Успешный харьковский опыт государственно-частного партнерства по строительству нового аэропорта международного уровня и успешному его развитию частным инвестором группа DCH Александра Ярославского реализовывает в городе Днепр – здесь в рамках инвестиционного проекта группа строит новый аэровокзальный комплекс современного международного аэропорта "Днепр".