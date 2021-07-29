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Харьковский чиновник, которого поймали на взятке, вышел под залог в почти 5 млн

Харьковский чиновник, которого поймали на взятке, вышел под залог в почти 5 млн

НАБУ

Сотрудники НАБУ и САП разоблачили чиновника "на горячем".

За заместителя председателя Харьковского областного совета, подозреваемого в получении 1 млн 50 тыс. грн взятки, внесли 4,75 млн грн залога.

Об этом заявила пресс-секретарь Специализированной антикоррупционной прокуратуры Ольга Постолюк, пишет "Укринформ".

"За подозреваемого вчера внесли залог", — отметила Постолюк.

Что касается второго подозреваемого — адвоката, который фигурирует в деле как сообщник, то за него залог (более 700 тыс. грн) внесли еще 27 июля, сообщила пресс-секретарь САП.

Напомним:

  • Сотрудники НАБУ и САП разоблачили "на горячем" заместителя председателя Харьковского областного совета и его сообщника-адвоката после получения ими последней части неправомерной выгоды в 1 млн 50 тыс. грн. Средства требовали от директора коммунального предприятия за то, чтобы тот остался на должности. Неправомерную выгоду передавали частями.
  • 24 июля задержанному заместителю председателя облсовета ВАКС избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения 4,75 млн грн залога. Второму подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере более 700 тыс. грн.

Новости Украины: харьковского чиновника поймали на взятке более миллиона гривен

Новости Украины: харьковского чиновника поймали на взятке более миллиона гривен