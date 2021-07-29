Харьковский чиновник, которого поймали на взятке, вышел под залог в почти 5 млн

Харьковский чиновник, которого поймали на взятке, вышел под залог в почти 5 млн

Сотрудники НАБУ и САП разоблачили чиновника "на горячем".

За заместителя председателя Харьковского областного совета, подозреваемого в получении 1 млн 50 тыс. грн взятки, внесли 4,75 млн грн залога.

Об этом заявила пресс-секретарь Специализированной антикоррупционной прокуратуры Ольга Постолюк, пишет "Укринформ".

"За подозреваемого вчера внесли залог", — отметила Постолюк.

Что касается второго подозреваемого — адвоката, который фигурирует в деле как сообщник, то за него залог (более 700 тыс. грн) внесли еще 27 июля, сообщила пресс-секретарь САП.

Напомним:

Сотрудники НАБУ и САП разоблачили "на горячем " заместителя председателя Харьковского областного совета и его сообщника-адвоката после получения ими последней части неправомерной выгоды в 1 млн 50 тыс. грн. Средства требовали от директора коммунального предприятия за то, чтобы тот остался на должности. Неправомерную выгоду передавали частями.

заместителя председателя Харьковского областного совета и его сообщника-адвоката после получения ими последней части неправомерной выгоды в 1 млн 50 тыс. грн. Средства требовали от директора коммунального предприятия за то, чтобы тот остался на должности. Неправомерную выгоду передавали частями. 24 июля задержанному заместителю председателя облсовета ВАКС избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения 4,75 млн грн залога. Второму подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере более 700 тыс. грн.

Новости Украины: харьковского чиновника поймали на взятке более миллиона гривен

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку