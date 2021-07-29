Харьковский чиновник, которого поймали на взятке, вышел под залог в почти 5 млн

Сотрудники НАБУ и САП разоблачили чиновника "на горячем".
За заместителя председателя Харьковского областного совета, подозреваемого в получении 1 млн 50 тыс. грн взятки, внесли 4,75 млн грн залога.
Об этом заявила пресс-секретарь Специализированной антикоррупционной прокуратуры Ольга Постолюк, пишет "Укринформ".
"За подозреваемого вчера внесли залог", — отметила Постолюк.
Что касается второго подозреваемого — адвоката, который фигурирует в деле как сообщник, то за него залог (более 700 тыс. грн) внесли еще 27 июля, сообщила пресс-секретарь САП.
Напомним:
- Сотрудники НАБУ и САП разоблачили "на горячем" заместителя председателя Харьковского областного совета и его сообщника-адвоката после получения ими последней части неправомерной выгоды в 1 млн 50 тыс. грн. Средства требовали от директора коммунального предприятия за то, чтобы тот остался на должности. Неправомерную выгоду передавали частями.
- 24 июля задержанному заместителю председателя облсовета ВАКС избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения 4,75 млн грн залога. Второму подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере более 700 тыс. грн.