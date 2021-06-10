Харьковский облсовет передал стадион "Металлист" в собственность города — Терехов

И. о. мэра добавил, что впереди еще много работы, результатом которой станут новые победы и триумфы ФК "Металлист".

В четверг, 10 июня, депутаты областного совета передали в собственность города стадион " Металлист " и всю его инфраструктуру — академию и тренировочную базу.

Об этом сообщил и. о. мэра Харькова Игорь Терехов.

По словам главы города, Харьков и его стадион "Металлист" возвращаются на футбольную карту Украины и Европы. Город получит базу, где будут тренироваться новые поколения «звезд» спорта.

"За много лет блуждания из рук в руки все это устарело. Дальнейшее промедление могло буквально добить клубную инфраструктуру и лишить Харьков надежды на сертификацию для международных матчей и еврокубков. Я искренне благодарен депутатам облсовета за мудрое и хозяйственное решение", — заявил Игорь Терехов.

Он отметил, что с возрождением "Металлиста" город получит футбольную академию мирового уровня.

"Харьков станет родиной и колыбелью нового поколения собственных звезд футбола. В моем футбольном детстве я мог бы только мечтать о такой базе и школе. А нынешнему поколению мальчишек Харьков подарит эти безграничные возможности — приходите и занимайтесь! Идите к своей мечте!", — сказал Терехов.

И. о. мэра добавил, что впереди еще много работы, результатом которой станут новые победы и триумфы ФК "Металлист".

"Мы вместе с Александром Ярославским надеемся на поддержку и помощь харьковчан в возрождении футбольной легенды!", — поделился Терехов.

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