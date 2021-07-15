Харьковский суд оштрафовал учительницу, которая избила и обрезала волосы любовнице мужа

Харьковский суд оштрафовал учительницу, которая избила и обрезала волосы любовнице мужа

Учительница, узнав об измене мужа, решила отомстить.

Балаклейский районный суд Харьковской области вынес вердикт по делу о насилии над местной жительницей.

Служители Фемиды оправдали одну из фигуранток и оштрафовали другую.

Об этом стало известно из Единого реестра судебных решений.

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По данным следствия, инцидент произошел 11 марта 2020 года. Женщина — учительница Балаклейской школы №1 — узнала, что муж изменяет ей и решила отомстить. Ее знакомая начала переписку от имени мужа и пригласила соперницу в гости.

Там подруги избили жертву, а также частично остригли ей волосы. Затем они позвонили мужу потерпевшей и попросили ее забрать.

В ходе рассмотрения дела учительница не признала своей вины. Она заявила, что находилась в больнице, а о расследовании узнала только после обысков в квартире ее дочери.

Другая фигурантка заявила, что это она переписывалась, но во время ссоры не трогала гостю.

Потерпевшая рассказала, что подверглась издевательствам со стороны обеих женщин, а после избиения попала в больницу.

Учительницу оштрафовали на 850 гривен. Ее подругу оправдали за отсутствием доказательств.

Кроме того, педагога обязали выплатить избитой женщине компенсацию морального ущерба в 10 тысяч гривен.

Вердикт еще не вступил в силу и может быть обжалован в апелляции.

Напомним, гражданку Украины, которая поехала на заработки в Италию в качестве сиделки, арестовали. Женщину обвиняют в жестоком избиении подопечной.

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