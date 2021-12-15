Харьковской областью будет руководить глава Полтавской ОГА: что о нем известно

Харьковской областью будет руководить глава Полтавской ОГА: что о нем известно

Соответствующее решение было принято Кабмином на заседании 15 декабря.

Новым главой Харьковской ОГА станет Олег Синегубов, до этого руководивший Полтавской областью.

Соответствующее решение 15 декабря согласовал Кабинет министров, сообщил в Telegram представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук.

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Он уточнил, что в среду на заседании правительства согласовали переход Синегубова с поста председателя Полтавской ОГА на аналогичную должность в Харьковской областной государственной администрации.

Сам Синегубов в Telegram поблагодарил правительство за доверие и заметил, что осознает большую ответственность. По его словам, поскольку он сам харьковчанин, то знаком с ситуацией на Харьковщине, разбирается в накопившихся проблемах.

"Имею положительный опыт работы в Полтавской ОГА, поэтому буду имплементировать его, учитывая особенности Харьковской области. За два года работы на Полтавщине нашей команде удалось сделать немало, мы организовали эффективную работу в облгосадминистрации. Для меня важно, чтобы все положительные изменения сохранились", - написал он.

Чиновник выразил надежду, что его преемник продолжит развивать область и команда не сбавит темп и дальше будет работать для полтавчан.

К слову, родился Синегубов именно в Харькове, где окончил школу и университет. Имеет юридическое образование. В структуре МВД начал работу в 2000 году. Также он занимался преподавательской деятельностью, защитил докторскую диссертацию и является членом экспертного совета МОН.

Политическую карьеру начал в 2018 году, а на должность главы Полтавской ОГА его назначили в 2019-м. Синегуб женат, имеет сына.