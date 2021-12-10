Харьковскую таможню возглавил Шахрай: что о нем известно

На новой должности Шахрай обещает организовать работу по наполнению бюджета и бороться с контрабандой.
Государственная таможенная служба назначила исполняющим обязанности начальника Харьковской таможни Олега Шахрая.
Об этом сообщает пресс-служба Харьковской таможни.
В ведомстве заверили, что Шахрай — "профессионал, с большим опытом работы в таможенных органах". У него два высших образования по специальностям "Экспертиза по таможенному делу" и "Правоведение". До назначения в Харьков он работал на Киевской таможне. На новой должности Шахрай обещает организовать работу по наполнению бюджета и бороться с контрабандой.
"Харьковская таможня открыта для диалога с представителями бизнеса и общественными организациями. Считаю, что такая форма сотрудничества способствует решению многих рабочих вопросов", — подчеркнул он.
До этого начальником Харьковской таможни являлся Юрий Герасимов.
Напомним, что таможенники создали спецподразделение для отлова "евроблях".
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