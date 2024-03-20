"Харькову нужно достаточно систем ПВО": Зеленский отреагировал на циничный удар РФ по городу

Сегодня, 20 марта, армия РФ в очередной раз атаковала Харьков. Этот удар ни на что не способен повлиять, кроме того, что Украина будет еще более принципиально и точно отвечать.

Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский.

Украинский лидер отметил, что уже более двух лет Харьков и область испытывают страшные российские удары. Уничтожена ракетами Салтовка, повреждены другие районы и улицы города. Враг разрушил деревни и городки в области.

"От российской ракеты в Харькове сегодня 5 человек погибли. Мои соболезнования всем родным и близким. Каждому раненому оказывается необходимая помощь. Но этого мало – все это должны осознавать. Харькову нужно достаточно систем ПВО", –подчеркнул главнокомандующий.

Зеленский добавил, что ПВО крайне нужна Сумщине, Черниговщине и всем другим нашим регионам, страдающим российским террором. Эти системы есть у партнеров, им нужно понять, что они должны защищать жизнь.

"Благодарю всех, кто защищает нормальную жизнь в наших городах и селах! Спасибо всем в мире, кто помогает! Спасибо каждому и каждому, кто бьется ради нашего государства и людей и кто работает на оборону, на Украину! Мы обязательно имеем выстоять и гарантировать Украине надежную безопасность. Всей Украине", – сказал Зеленский.

Напомним, все жертвы дневного обстрела Харькова являются гражданскими лицами. Предварительно, погибшие – это две женщины и три мужчины.

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