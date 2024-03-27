Харькову после блэкаута не хватает электромощности: жителей призывают выключить бойлеры

В большинство домов уже вернули водоснабжение.

В Харькове из-за массированных ракетных ударов 22 марта катастрофически не хватает электрической мощности. Жителей просят не пользоваться бойлерами.

Об этом сообщает КП "Харьковские тепловые сети".

"Уважаемые жители Харькова! Проверьте краны горячей воды и минимизируйте пользование электрическими бойлерами. Городу катастрофически не хватает электрической мощности", — говорится в сообщении.

Коммунальщики отметили, что вместо этого можно пользоваться горячей водой, поставки которой уже возобновлены.

"В большинстве домов города есть. Просто проверьте краны и пользуйтесь централизованной услугой. Сегодня до конца суток планируем подключить последние дома Холодногорского, Новобаварского, Шевченковского и Киевского районов", — говорится в обращении.

Напомним, ночью 22 марта Харьковская область подверглась одному из самых больших по своей массированности и интенсивности ударов по энергоинфраструктуре. Харьков оказался в режиме блэкаута, разрушены ТЭЦ и трансформаторные подстанции. Объявления об эвакуации из города в связи с блэкаутами не рассматривают.

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