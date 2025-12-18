- Дата публикации
"Хартия" защищает Харьков, но горсовет и мэр Игорь Терехов блокируют рекламу бригады, занимаясь самопиаром. Актуально
Бойцы Хартии, которые держат харьковское направление и прямо сейчас проводят успешную контратаку в Купянске, выбивая врага из города, не могут разместить социальную и рекрутинговую рекламу в Харькове.
Несмотря на официальные обращения, городские власти либо месяцами не отвечают, либо формально отказывают, фактически блокируя кампанию.
В то же время, городские билборды заполнены имиджевой рекламой мэра Игоря Терехова — десятки конструкций вдоль ключевых улиц города. По словам представителей бригады, владельцы рекламных площадей опасаются размещать материалы «Хартии» из-за негласного давления. Также в городе рисовали граффити в поддержку подразделения, сообщает Censor.net.
В других населенных пунктах Украины рекламу «Хартии» размещают без проблем: «Городские советы других городов всегда активно способствуют размещению социальной рекламы, привлекая операторов рекламного рынка. И только в Харькове нам не идут навстречу», — рассказывает военнослужащий «Хартии» Сергей Кальмус.