Украина
110
1 мин

"Хартия" защищает Харьков, но горсовет и мэр Игорь Терехов блокируют рекламу бригады, занимаясь самопиаром. Актуально

Бойцы Хартии, которые держат харьковское направление и прямо сейчас проводят успешную контратаку в Купянске, выбивая врага из города, не могут разместить социальную и рекрутинговую рекламу в Харькове.

"Хартия" защищает Харьков, но горсовет и мэр Игорь Терехов блокируют рекламу бригады, занимаясь самопиаром.

Несмотря на официальные обращения, городские власти либо месяцами не отвечают, либо формально отказывают, фактически блокируя кампанию.

В то же время, городские билборды заполнены имиджевой рекламой мэра Игоря Терехова — десятки конструкций вдоль ключевых улиц города. По словам представителей бригады, владельцы рекламных площадей опасаются размещать материалы «Хартии» из-за негласного давления. Также в городе рисовали граффити в поддержку подразделения, сообщает Censor.net.

В других населенных пунктах Украины рекламу «Хартии» размещают без проблем: «Городские советы других городов всегда активно способствуют размещению социальной рекламы, привлекая операторов рекламного рынка. И только в Харькове нам не идут навстречу», — рассказывает военнослужащий «Хартии» Сергей Кальмус.

