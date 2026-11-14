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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Хасид, мобилизованный в Украине, впервые дал интервью: история получила неожиданный поворот

49-летний уроженец Киева Йонатан Карлинский-Машек, которого осенью мобилизовали на границе после паломничества в Умань, рассказал, как Вооруженные силы Украины помогли ему вернуться к вожделенной профессии врача-невролога и почему он решил расстаться с женой.

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Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
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Йонатан Карлинский-Машек / Фото: nikk.agency

Йонатан Карлинский-Машек / Фото: nikk.agency

Израильский хасид Йонатан Карлинский-Машек, которого в сентябре мобилизовали в ряды ВСУ после поездки на могилу цадика Нахмана, впервые поделился подробностями своей службы и личной жизни.

Большое интервью с 49-летним мужчиной опубликовало израильское издание IsraLife.

История жителя города Бейтар-Илит осенью получила широкую огласку в израильских медиа: религиозный еврей приехал в Украину молиться, однако домой так и не вернулся. Как выяснилось теперь, биография паломника имеет глубокие украинские корни, которые многое объясняют.

От двух Майданов к изучению Торы

Йонатан родился в Киеве, получил высшее медицинское образование и был активным участником двух украинских Майданов. Позже он репатриировался в Израиль, где посвятил себя изучению Торы и женился на религиозной репатриантке, которая воспитывала двоих детей от предыдущего брака.

По словам мужа, его жена принадлежала к религиозной группе «Шуву баним» (последователям осужденного в Израиле раввина Элиезера Берланда). Именно она настаивала на ежегодном паломничестве в Умань. Ионафан ездил туда даже во время пандемии коронавируса, иногда тратя на дорогу последние сбережения.

Мобилизация и неожиданный поворот судьбы

В сентябре 2026 года очередная поездка завершилась на границе. В ходе проверки документов на выезд из Украины пограничники обнаружили, что Йонатан сохранил украинское гражданство и находится в розыске за нарушение правил военного учета. Мужчину передали полиции, а впоследствии мобилизовали. Тогда родственники пытались вернуть его в Израиль, а представители еврейской общины Украины помогали ему соблюдать религиозные предписания.

Однако самым неожиданным оказалось то, как сложилась его служба. В Израиле Карлинский-Машек годами безуспешно пытался подтвердить диплом и получить медицинскую лицензию для работы по специальности. В украинской армии он смог вернуться к любимому делу — сейчас Йонатан работает врачом-неврологом неподалеку от Харькова.

На вопрос журналиста, жалеет ли он о случившемся, мужчина отвечает коротко: «Я не жалею».

Изменения в личной жизни

Также в интервью Йонатан опроверг предварительные сообщения СМИ о том, что он якобы является отцом шести детей. На самом деле у него есть взрослая дочь в Киеве, а еще двое детей — у его жены от первого брака. Совместных детей у супругов нет, а сам военнослужащий заявил, что сейчас намерен развестись.

В полной версии интервью для IsraLife Йонатан Карлинский-Машек также рассказал, как ему удается придерживаться шабата и кашрута в полевых условиях, почему возникли трудности с получением армейской зарплаты, как собратья относятся к евреям и какие настроения царят среди украинцев на пятом году полномасштабной войны.

Напомним, в сентябре на границе Украины с Румынией мобилизовали 49-летнего хасида из Израиля украинского происхождения. Муж возвращался домой после празднования Рош га-Шана в Умани. Сообщалось, что по закону он подлежит призыву и вскоре начнет работать врачом.

Позже стало известно, что Йонатан Карлинский получил назначение военным врачом в Одессе. Благодаря вмешательству главного раввина Одессы он избежал службы в зоне боевых действий вблизи Харькова.

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