Хасиды массово съезжаются в Умань: сколько иностранцев ожидается

Хасиды / © Reuters

По состоянию на 15 сентября 2025 г. в Умань прибыло более 3000 хасидов для празднования иудейского Нового года — Рош га-Шана. Ожидается, что в этом году город примет до 50 тысяч паломников.

Об этом пишет Общественное.

Для обеспечения безопасности вокруг района паломничества уже начали устанавливать блокпосты и видеокамеры. По словам Анастасии Барышниковой, пиар-директор Международного благотворительного фонда имени раби Нахмана, эти меры позволят контролировать въезд в места скопления людей.

Рош га-Шана продлится два дня — с 22 по 24 сентября.

Местные предприниматели готовятся к приезду паломников. Светлана Василенко, открывшая свой магазинчик специально к празднику, рассказывает, что снабжает товарами как для хасидов, так и для украинских военных на блокпостах.

Один из паломников, Гадди из Израиля, отметил, что добрался до Умани за три дня. Он планирует молиться о мире в Украине и выразил любовь к украинскому народу. По его словам, войны он не боится, поскольку Бог его бережет.

Как и в предыдущие годы, паломники добираются в Умань через соседние страны, преимущественно автобусами и частным транспортом. По словам Барышниковой, с 16 сентября они начнут платить туристический сбор, а обслуживающие паломников работники смогут передвигаться по городу по специальным пропускам после проверки полицией.

Напомним, чрезвычайный и полномочный посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук 11 сентября встретился с министром национальной безопасности Израиля Итамаром Бен-Гвиром, представителями правоохранительных органов и ортодоксального сообщества харедим.

Ранее сообщалось, что якобы Украина не позволит ежегодное паломничество хасидских евреев в Умань из-за беспокойства безопасностью, вызванной продолжающейся войной с Россией.