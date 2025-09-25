- Дата публикации
- Украина
- 97
- 1 мин
Хасиды уезжают из Украины после празднования Рош га-Шана: какие очереди на границе
Традиционное празднование иудейского Нового года Рош га-Шана в Умани подошло к концу.
На границах Украины с Польшей и Полдовой фиксируются очереди. Все из-за завершения празднования Рош га-Шана и массового выезда паломников-хасидов.
Об этом сообщает ГНСУ.
Какая загруженность на границах
Отмечается, что на границе с Молдовой ориентировочно:
"Паланка-Маяки-Удобное" - 80 авто;
«Староказачье» — 40 авто;
"Могилев-Подольский" - 70 авто;
«Бронница» - 60 авто.
В то время как на границе с Польшей фиксируют:
«Угринов» – 20 авто;
«Рава-Русская» – 20 авто;
«Грушев» – 40 авто;
«Краковец» – 100 авто;
"Шегини" - 120 авто;
"Смольница" - без очередей;
«Нижанковичи» – 25 авто.
Также увеличено количество сечений на пешем переходе пункта пропуска «Шегини», — добавляют в Службе.
Украинцев призывают учитывать эти обстоятельства при планировании поездки. Лучше всего проанализировать очереди и выбрать менее загруженные направления.
Напомним, в Умани встретили 5786-й Новый год по иудейскому календарю. В город приехало около 40 тысяч хасидов. Празднование иудейского Нового года Рош га-Шана прошло без инцидентов или правонарушений.
Как известно, в Умани находится могила духовного лидера хасидов — раввина Цадика Нахмана. Иудеи верят, что празднование там Нового года принесет им счастье.
«Очень важно приехать к ребе, потому что здесь больше возможностей, больше времени для молитвы и быть в этой атмосфере», — рассказал один из паломников.
