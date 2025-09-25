ТСН в социальных сетях

Украина
97
1 мин

Хасиды уезжают из Украины после празднования Рош га-Шана: какие очереди на границе

Традиционное празднование иудейского Нового года Рош га-Шана в Умани подошло к концу.

Катерина Сердюк
Паломник на границе

На границах Украины с Польшей и Полдовой фиксируются очереди. Все из-за завершения празднования Рош га-Шана и массового выезда паломников-хасидов.

Об этом сообщает ГНСУ.

Какая загруженность на границах

Отмечается, что на границе с Молдовой ориентировочно:

  • "Паланка-Маяки-Удобное" - 80 авто;

  • «Староказачье» — 40 авто;

  • "Могилев-Подольский" - 70 авто;

  • «Бронница» - 60 авто.

В то время как на границе с Польшей фиксируют:

  • «Угринов» – 20 авто;

  • «Рава-Русская» – 20 авто;

  • «Грушев» – 40 авто;

  • «Краковец» – 100 авто;

  • "Шегини" - 120 авто;

  • "Смольница" - без очередей;

  • «Нижанковичи» – 25 авто.

Также увеличено количество сечений на пешем переходе пункта пропуска «Шегини», — добавляют в Службе.

Украинцев призывают учитывать эти обстоятельства при планировании поездки. Лучше всего проанализировать очереди и выбрать менее загруженные направления.

Напомним, в Умани встретили 5786-й Новый год по иудейскому календарю. В город приехало около 40 тысяч хасидов. Празднование иудейского Нового года Рош га-Шана прошло без инцидентов или правонарушений.

Как известно, в Умани находится могила духовного лидера хасидов — раввина Цадика Нахмана. Иудеи верят, что празднование там Нового года принесет им счастье.

«Очень важно приехать к ребе, потому что здесь больше возможностей, больше времени для молитвы и быть в этой атмосфере», — рассказал один из паломников.

Больше читайте в эксклюзиве ТСН.ua.

