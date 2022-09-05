Хасиды уверяют, что привыкли к войне: глава ОВА рассказал, сколько паломников прибудет в Умань

В этом году на празднование Рош га-Шана приехали уже 1100 хасидов.

Несмотря на войну, паломники все же планируют ехать в Украину, чтобы посетить могилу цадика Нахмана.

Об этом сказал глава Черкасской ОВА Игорь Табурец.

Игорь Табурец отметил, что они убеждали хасидов не ехать в этом году в Умань, поскольку в регионе действует комендантский час и есть угроза ракетных ударов, однако верующие все же хотят посетить Умань.

"Хасиды нас уверяли, что у них в Израиле тоже практически постоянно война и они к этому привыкли", — сказал Табурец.

Игорь Табурец отметил, что в настоящее время на Уманщине сохраняется большая вероятность ракетных атак и террористической угрозы со стороны России.

"Мы надеемся, что в этом году меньше верующих прибудет в Умань, но ожидаем, что их может быть до 10 тысяч. В настоящее время 1100 человек уже прибыли и проживают в Умани. Активнее они будут прибывать 18-19 сентября", — пояснил глава ОВА.

Напомним, СБУ провела антитеррористические учения в Умани накануне празднования Рош га-Шана.

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