Хасиды в Умани / © Getty Images

Хасиды в Умани 22 сентября начали празднование Рош ха-Шана — начало нового года. В город приехали уже более 32 тыс. паломников и провели большую молитву.

Об этом сообщили «Новыны.LIVE» и представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире телемарафона.

Демченко рассказал, что паломники-хасиды прибывают в Украину уже несколько недель подряд. Основное их количество въехало в течение последних пяти дней.

«По нашим оценкам, на въезд в Украину за эти несколько недель последовало более 35 тысяч паломников-хасидов, которые в большинстве двигались организованными группами. Были и отказы во въезде (причины — связанные с паспортными документами, или из-за запрета въезда в Украину из-за нарушения украинского законодательства ранее)», — сообщил представитель ГПСУ.

По данным первого заместителя городского головы Умани Олега Ганича, по состоянию на утро 22 сентября в город прибыли около 32 тыс. хасидов.

Ганич также сообщил, что в этом году празднование Рош ха-Шана организовано по той же схеме, что и в предыдущие годы: размещены блокпосты, работает полиция и действует оперативный штаб для реагирования на жалобы жителей.

«Относительно жилья — большинство паломников размещаются в частных домовладениях в районе паломничества. Как видим, мест хватает, все они где-то проживают», — сказал заместитель мэра Умани.

Он добавил, что во время воздушных тревог в городе работают громкоговорители на трех языках. Правда, хасиды часто игнорируют призывы идти в укрытия. Комендантский час в Умани соблюдается: полиция отработала этот механизм еще в 2022 году.

«Радио Свобода» информирует, что в рамках празднования Рош ха-Шана в Умани хасиды уже приняли участие в массовой молитве Тикун а-Клали и молитве за мир в Украине. Во время молитвы Тикун а-Клали зачитывается собрание из десяти псалмов царя Давида, чтение которых служит покаянием за все грехи. Этот сборник из псалмов Тегилима составил рабби Нахман из Брацлава, к могиле которого ежегодно приезжают его последователи — брацлавские хасиды.

Дата публикации 14:42, 22.09.25 Количество просмотров 13 Празднование Рош га-Шана в Умани сняли на видео

Добавим, что празднование Рош ха-Шана продлится до 24 сентября.

Напомним, ранее сообщалось об ожиданиях, что в целом в этом году Умань примет до 50 тыс. паломников-хасидов.

Из-за прибытия паломников в Умань полиция в перешла на усиленный режим работы для обеспечения безопасности во время празднования Рош ха-Шана. В местах паломничества запрещена продажа алкоголя, слабоалкогольных напитков и пиротехники. Для поддержания порядка привлечены все подразделения полиции, включая патрульных, кинологов, взрывотехников и следственно-оперативные группы.