Хатико из Запорожья: пес не отходит от тела погибшего от ракеты хозяина (видео)

Собаку погибшего заберут друзья семьи, пока не поправятся родные мужа.
В ночь на 23 января Россия атаковала Запорожье баллистическими ракетами.
В результате вражеского удара погиб 47-летний мужчина Владимир. Рядом с телом сидит и не отходит пес погибшего Бим.
Как сообщает телеканал "Мы-Украина", на момент удара Владимир находился в квартире вместе с дочерью, женой и тещей. Все его родные сейчас в больнице.
Собаку погибшего заберут друзья семьи, пока не поправятся родные Владимира.
Напомним, в результате ракетного удара по Запорожью возросло количество пострадавших. Ранения получили 25 человек.