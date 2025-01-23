Хатико из Запорожья: пес не отходит от тела погибшего от ракеты хозяина (видео)

Собаку погибшего заберут друзья семьи, пока не поправятся родные мужа.

В ночь на 23 января Россия атаковала Запорожье баллистическими ракетами.

В результате вражеского удара погиб 47-летний мужчина Владимир. Рядом с телом сидит и не отходит пес погибшего Бим.

Как сообщает телеканал "Мы-Украина", на момент удара Владимир находился в квартире вместе с дочерью, женой и тещей. Все его родные сейчас в больнице.

Собаку погибшего заберут друзья семьи, пока не поправятся родные Владимира.

Напомним, в результате ракетного удара по Запорожью возросло количество пострадавших. Ранения получили 25 человек.

В Запорожье пес не отходит от тела хозяина, погибшего от ракеты РФ

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