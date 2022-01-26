Хайпонул по-королевски: в Харькове полуголый горожанин ездил по городу в тазике с красной икрой (видео)

Мужчина залез в миску с икрой и колесил по городу.
В Харькове один из местных блогеров устроил странный перформанс. Он разделся, "одним местом" устроился в алюминиевую миску с красной икрой и промчался по улицам города.
Видео катания в тазике выложили в местных пабликах.
"Харьковский блогер решил хайпануть. Парень голышом сел в таз с красной икрой и проехался по городу. Его заметили на Сумской", — рассказали очевидцы.
На кадрах видно, как полуобнаженный блогер в тазике с деликатесом, который прикрепили к авто, мчится по улице, вызывая недоумение у прохожих.
Что именно хотел показать или донести обществу этим перформансом блогер, сказать трудно, но внимание к своей персоне он привлек.
"Пассажира" тазика с икрой заметила полиция и прекратила эпатажный блогерский круиз.
Пользователи Сети прокомментировали увиденное:
- Как теперь покупать икру и есть.
- Кормят этим людей, а потом удивляются, откуда хайпуют, скоро эти темы исчерпают себя, и граница будет перейдена. Для заработка начнут убивать людей на камеру.
- Лучше бы сиротам помог или в дом престарелых отвез.
- Есть действия и поступки, ведущие к развитию – например, очистить реку от мусора. При этом никто на этом не пиарится – ребята просто берут и делают.
А есть поступки, ведущие к деградации. Деб**и – деградируют, умные – привносят в жизнь усовершенствования.
Напомним, что блогер Мария Семенова с ником ttiisshhiinnaa, разгромившая арендованную квартиру в Киеве, заявила, что ее заблокировали в Instagram. Поэтому девушка разрыдалась на камеру, угрожала "выброситься с моста" и ругала полицию и тех, кто жаловался на ее профиль.
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