Из-за сериала "Чернобыль" HBO выплатит украинке 500 тыс. грн

Сериал "Чернобыль"

Реклама

Кассационный гражданский суд в составе Верховного Суда принял окончательное решение по делу против телекомпании HBO и обязал выплатить 500 тыс. грн моральной компенсации Людмиле Игнатенко – вдове погибшего ликвидатора аварии на ЧАЭС Василия Игнатенко.

Об этом сообщает Судебно-юридическая газета.

Суд признал, что в сериале Чернобыль было незаконно использовано имя самой Людмилы Игнатенко и имя ее мужа без получения согласия, что является нарушением личного неимущественного права на имя. В то же время, Верховный Суд пришел к выводу, что требование об удалении отдельных сцен из уже обнародованного и широко распространенного сериала не является эффективным и пропорциональным способом защиты.

Реклама

В решении отмечается, что такое вмешательство не устранило бы сам факт нарушения, а также могло бы привести к искажению целостности художественного произведения и нарушению прав других лиц. Поэтому суд разрешил оставить имя истицы в сериале, но увеличил размер компенсации до 500 тыс. грн. Постановление окончательно и не подлежит обжалованию.

Людмила Игнатенко обратилась в суд еще в 2020 году. В иске она отмечала, что HBO без ее согласия использовала ее имя и имя ее погибшего мужчины – пожарного, скончавшегося после участия в ликвидации последствий аварии на ЧАЭС. Вдова потребовала прекратить нарушение прав, удалить отдельные сцены из сериала, запретить его распространение до устранения нарушений и взыскать 2,5 млн грн морального вреда.

По ее словам, незаконное использование имени привело к серьезным душевным страданиям из-за чрезмерного внимания со стороны медиа и окружения, что заставило ее даже изменить место жительства.

Суд первой инстанции отказал в удовлетворении иска, сославшись на недоказанность требований. В ходе повторного разбирательства апелляционный суд признал факт использования имен персонажей, однако отказал в удалении сцен и присудил лишь 144 тыс. грн компенсации.

Реклама

Истец настаивала, что удаление сцен является допустимым и эффективным способом защиты и не искажает содержание сериала, а также считала сумму компенсации заниженной. Производители сериала, в свою очередь, заявляли, что сцены носят документальный характер и отрицали сам факт нарушения.

Кассационный суд частично принял Людмилу Игнатенко, окончательно признав нарушение ее прав и увеличив сумму моральной компенсации до полумиллиона гривен.