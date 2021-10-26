Хэллоуин 2021 в Украине: когда и как праздновать, история и традиции Дня всех святых

Хэллоуин 2021 в Украине: когда и как праздновать, история и традиции Дня всех святых

Ежегодно Хэллоуин отмечается в один и тот же день, в ночь на 1 ноября.

Когда Хэллоуин-2021 Украина

Хэллоуин в 2021 году в Украине, как и в других странах, традиционно празднуют 31 ноября, а если точнее — в ночь на 1 ноября. В этом году праздник выпадает на выходной день — на воскресенье. Стоит отметить, что именно 31 октября украинцы будут переводить часы на час назад, поэтому День всех святых в Украине продлится час дольше.

Читайте также: Когда переводят часы на зимнее время 2021 года: дата и условия

Associated Press

История и происхождение Хэллоуина

Одна из теорий утверждает, что праздник Хэллоуин происходит еще со времен древних кельтов. Именно их языческий праздник Самайн ассоциировался со смертью, потусторонним и сверхъестественным. Впоследствии Самайн начали отмечать во всех странах Британских островов. А в XIX-XX веках праздник постепенно отмирает, ему на смену приходит более современный праздник. Хэллоуин — это по сути фраза "All Hallows Even", то есть вечер Всех святых.

Associated Press

Существует и легенда, связанная с этим праздником: в ночь перед Хэллоуином духи, живущие в загробном мире, возвращаются на землю, именно поэтому праздник, а точнее, его преддверие называют Днем всех святых. А легенда вспоминает хитрого грешника Джека, которого не приняли ни в ад, ни в рай и он скитался на земле с адским огнем в руках. Для того чтобы пламя не погасло, Джек использовал тыкву, как фонарь, ставший впоследствии символом праздника.

Традиции на Хэллоуин

В древности считалось необходимым задобрить духов и наладить с ними контакт. Для этого было принято выносить на порог дома какие-то угощения или лакомства. В современном мире на смену этому пришло веселье, именно поэтому дети накануне Хеллоуина наряжаются в костюмы всевозможных чудовищ и мистических существ — ведьм, привидений, злых духов, зомби и разных персонажей фильмов ужасов, а затем обходят родственников и знакомых, собирая так называемую "дань" — сладости и сдобу.

Associated Press

Взрослые также любят костюмированные вечеринки, поэтому часто собираются на тематические вечеринки в городских заведениях, или собираются с друзьями у себя дома, украшают тематически дома и здания, вырезают фонари из тыкв и прочее.

Костюмы звезд на Хэллоуин 2020

Если вам не хватит идей относительно косюмов на Хэллоуин, давайте заглянем в прошлый год и посмотрим, как отпраздновали Хэллоуин голливудские и украинские звезды в 2020 году. Возможно, можно почерпнуть несколько хороших идей из прошлогодних звездных вечеринок.

Так, американская звезда реалити-шоу Кайли Дженнер предстала в образе кобры.

instagram.com/kyliejenner

Алек и Хилария Болдвин вместе с детьми погрузились в мир Гарри Поттера.

instagram.com/hilariabaldwin

Модель Крис Тейген превратилась в балерину, а ее муж, певец Джон Ледженд – облачился в костюм Человека-паука.

instagram.com/chrissyteigen

Звезда реалити Кендалл Дженнер превратилась в Памелу Андерсон из боевика "Не называй меня маленькой".

instagram.com/kendalljenner

Модель Белла Хадид примеряла образ в стиле пинапа.

instagram.com/bellahadid

Солистка группы The Pussycat Dolls Николь Шерзингер превратилась в Клеопатру.

instagram.com/bellahadid

Звезда сериала "Большая маленькая ложь" Зои Кравиц также продемонстрировала жуткий лук.

instagram.com/zoeisabellakravitz

Не обошла праздник и звезда сериала "Друзья" Кортни Кокс.

instagram.com/courteneycoxofficial

Существенно подготовилась к Хэллоуину и семья певицы Сиары.

instagram.com/ciara

Читайте также:

Маникюр на Хэллоуин: топ-5 модных идей для вдохновения

топ-5 модных идей для вдохновения Мистический Хэллоуин 31 октября: традиции и обычаи

Американцы на Хэллоуин могут потратить рекордные 10 млрд долларов — NRF

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку