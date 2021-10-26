Хэллоуин 2021 в Украине: когда и как праздновать, история и традиции Дня всех святых

Ежегодно Хэллоуин отмечается в один и тот же день, в ночь на 1 ноября.
Когда Хэллоуин-2021 Украина
Хэллоуин в 2021 году в Украине, как и в других странах, традиционно празднуют 31 ноября, а если точнее — в ночь на 1 ноября. В этом году праздник выпадает на выходной день — на воскресенье. Стоит отметить, что именно 31 октября украинцы будут переводить часы на час назад, поэтому День всех святых в Украине продлится час дольше.
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История и происхождение Хэллоуина
Одна из теорий утверждает, что праздник Хэллоуин происходит еще со времен древних кельтов. Именно их языческий праздник Самайн ассоциировался со смертью, потусторонним и сверхъестественным. Впоследствии Самайн начали отмечать во всех странах Британских островов. А в XIX-XX веках праздник постепенно отмирает, ему на смену приходит более современный праздник. Хэллоуин — это по сути фраза "All Hallows Even", то есть вечер Всех святых.
Существует и легенда, связанная с этим праздником: в ночь перед Хэллоуином духи, живущие в загробном мире, возвращаются на землю, именно поэтому праздник, а точнее, его преддверие называют Днем всех святых. А легенда вспоминает хитрого грешника Джека, которого не приняли ни в ад, ни в рай и он скитался на земле с адским огнем в руках. Для того чтобы пламя не погасло, Джек использовал тыкву, как фонарь, ставший впоследствии символом праздника.
Традиции на Хэллоуин
В древности считалось необходимым задобрить духов и наладить с ними контакт. Для этого было принято выносить на порог дома какие-то угощения или лакомства. В современном мире на смену этому пришло веселье, именно поэтому дети накануне Хеллоуина наряжаются в костюмы всевозможных чудовищ и мистических существ — ведьм, привидений, злых духов, зомби и разных персонажей фильмов ужасов, а затем обходят родственников и знакомых, собирая так называемую "дань" — сладости и сдобу.
Взрослые также любят костюмированные вечеринки, поэтому часто собираются на тематические вечеринки в городских заведениях, или собираются с друзьями у себя дома, украшают тематически дома и здания, вырезают фонари из тыкв и прочее.
Костюмы звезд на Хэллоуин 2020
Если вам не хватит идей относительно косюмов на Хэллоуин, давайте заглянем в прошлый год и посмотрим, как отпраздновали Хэллоуин голливудские и украинские звезды в 2020 году. Возможно, можно почерпнуть несколько хороших идей из прошлогодних звездных вечеринок.
Так, американская звезда реалити-шоу Кайли Дженнер предстала в образе кобры.
Алек и Хилария Болдвин вместе с детьми погрузились в мир Гарри Поттера.
Модель Крис Тейген превратилась в балерину, а ее муж, певец Джон Ледженд – облачился в костюм Человека-паука.
Звезда реалити Кендалл Дженнер превратилась в Памелу Андерсон из боевика "Не называй меня маленькой".
Модель Белла Хадид примеряла образ в стиле пинапа.
Солистка группы The Pussycat Dolls Николь Шерзингер превратилась в Клеопатру.
Звезда сериала "Большая маленькая ложь" Зои Кравиц также продемонстрировала жуткий лук.
Не обошла праздник и звезда сериала "Друзья" Кортни Кокс.
Существенно подготовилась к Хэллоуину и семья певицы Сиары.
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