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Херсон без света и заявление Эпифиния о Киево-Печерской лавре: главные новости ночи 3 декабря 2022

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
6020
Время на прочтение
1 мин
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Херсон без света и заявление Эпифиния о Киево-Печерской лавре: главные новости ночи 3 декабря 2022

Фото: Associated Press

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

Главные новости ночи 3 декабря 2022 года:

  • Херсон снова остался без света: что произошло. Читать дальше –>
  • "Заложили один из краеугольных камней в крепкую основу поместной церкви" – Эпифаний о Киево-Печерской лавре. Читать дальше –>
  • В Госдепе рассказали, готов ли Байден таки встретиться с Путиным для переговоров о судьбе Украины. Читать дальше –>
  • "Контрактники из США помогают готовить химические провокации в Украине": какую дезинформацию распространяет российская пропаганда. Читать дальше –>
  • Война, начатая РФ, оказывает разрушительное влияние на украинских детей – ООН. Читать дальше –>

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Дата публикации
Просмотры
6020
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