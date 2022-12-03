Херсон без света и заявление Эпифиния о Киево-Печерской лавре: главные новости ночи 3 декабря 2022

ТСН предлагает узнать главные события ночи.
Главные новости ночи 3 декабря 2022 года:
- Херсон снова остался без света: что произошло. Читать дальше –>
- "Заложили один из краеугольных камней в крепкую основу поместной церкви" – Эпифаний о Киево-Печерской лавре. Читать дальше –>
- В Госдепе рассказали, готов ли Байден таки встретиться с Путиным для переговоров о судьбе Украины. Читать дальше –>
- "Контрактники из США помогают готовить химические провокации в Украине": какую дезинформацию распространяет российская пропаганда. Читать дальше –>
- Война, начатая РФ, оказывает разрушительное влияние на украинских детей – ООН. Читать дальше –>
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