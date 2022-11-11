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Херсон – это Украина: в Сети запустили трогательный флешмоб (фото)

Автор
Карина БондаренкоКарина Бондаренко
Дата публикации
Просмотры
2637
Время на прочтение
1 мин
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Херсон – это Украина: в Сети запустили трогательный флешмоб (фото)

Фото: ТСН.ua

Сеть заполонили херсонские арбузы.

Украинские Телеграм-каналы в пятницу, 11 ноября, запустили трогательный флешмоб. Верховная Рада, Дія, ГСЧС, ТСН, Укрзалізниця и другие в поддержку Херсона немного изменили свои логотипы.

"Херсон – это Украина!", пишут под фото в Сети

Напомним, утром местные жители вышли в центр Херсона с желто-голубыми флагами встречать Вооруженные силы Украины. Люди, находившиеся в российской оккупации более восьми месяцев, не сдерживают эмоций.

В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины официально заявили, что Херсон возвращается под контроль Украины.

© Укрзализныця
Фото: Укрзализныця
Фото: Действие / ©
Фото: Действие
Фото: Телеграмм-канал
Фото: Телеграмм-канал "Вооруженные Силы Украины. Война с оккупантами"
© Энергоатом
Фото: Энергоатом
© Верховная Рада Украины
Фото: Верховная Рада Украины
© Facebook/Патрульна поліція України
Фото: Facebook/Патрульна поліція України

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Дата публикации
Просмотры
2637
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