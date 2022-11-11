Херсон – это Украина: в Сети запустили трогательный флешмоб (фото)

Украинские Телеграм-каналы в пятницу, 11 ноября, запустили трогательный флешмоб. Верховная Рада, Дія, ГСЧС, ТСН, Укрзалізниця и другие в поддержку Херсона немного изменили свои логотипы.

"Херсон – это Украина!", пишут под фото в Сети

Напомним, утром местные жители вышли в центр Херсона с желто-голубыми флагами встречать Вооруженные силы Украины. Люди, находившиеся в российской оккупации более восьми месяцев, не сдерживают эмоций.

В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины официально заявили, что Херсон возвращается под контроль Украины.

Фото: Укрзализныця

Фото: Действие Фото: Телеграмм-канал "Вооруженные Силы Украины. Война с оккупантами" Фото: Энергоатом Фото: Верховная Рада Украины Фото: Facebook/Патрульна поліція України

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