Херсон находится не на связи: россияне разрушают цифровую инфраструктуру города

Заместитель главы парламентского комитета по вопросам цифровой трансформации Александр Федиенко (фракция "Слуга народа») заявил об отсутствии связи во временно оккупированном украинском Херсоне.

Об этом он написал в Telegram-канале.

"Херсон сейчас находится не на связи, россияне врут в публичном пространстве о якобы проводящихся в Херсоне профилактических работах. Судя по тому, что я слышу от коллег связистов, россияне и предатели, разрушают цифровую инфраструктуру, которая когда-то была захвачена. Снимают оборудование, вывозят его за реку Днепр, вырезают провода, чтобы после того как город будет освобожден, было крайне трудно восстановить связь", - говорится в сообщении.

Именно из-за этого отсутствует как мобильная, так и фиксированная связь.

"Также это может свидетельствовать о том, что россияне боятся, что когда они будут пытаться отражать наступление наших вооруженных сил Украины на город, их локации передвижения и все остальное будут передаваться жителями Херсона в вооруженные силы Украины", - добавил Федиенко.

После того как ВСУ освободят город, операторам прийдется восстанавливать свои сети в Херсоне.

22 октября 2022 во временно оккупированном Херсоне начались перебои с Интернетом. Отключение Интернета происходит на фоне призывов оккупантов эвакуироваться из Херсона.

Ситуация в Херсонской области

Российский гауляйтер Херсонской области Владимир Сальдо ранее заявил о перемещении гражданского населения на левый берег Днепра из-за так называемой опасности затопления в результате подрыва Каховской ГЭС. Россияне выдумали, что такой "теракт" планируют ВСУ.

Генерал РФ Сергей Суровикин признал, что ситуация под Херсоном "непростая", и предупредил о возможности принятия "непростых решений".

А депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань заметил, что российские оккупанты начали вывозить имущество и документы из Херсона.

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