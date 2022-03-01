Категория
Украина
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВійнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія

Херсон не оккупирован, но россияне хотят создать живой щит из мирных людей, чтобы выйти из города

Дата публикации
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Херсон не оккупирован, но россияне хотят создать живой щит из мирных людей, чтобы выйти из города

facebook.com/kolykhaev.igor

Есть вероятность, что оккупанты хотят создать живой щит из мирных людей, чтобы выйти безопасно из Херсона, заявил глава области.

Херсон и область остаются под контролем Украины, они не оккупированы. В то же время враг скрывается в городе от ВСУ и делает диверсии.

Об этом сообщил глава области Геннадий Лагута.

"Город и область никто не оккупировал и не сдал! По предварительной информации, оккупанты скрываются в городе, чтобы ВСУ их не уничтожили. Также есть вероятность, что оккупанты хотят создать живой щит из мирных людей, чтобы выйти безопасно из Херсона", — отметил Лагута.

По его словам, в настоящее время в Херсоне горит вход в здание ТРЦ "Фабрика". Подразделения ГСЧС не привлекались в связи с невозможностью попадания на место происшествия.

"Российские захватчики продолжают ходить по районам города. Сейчас в сопровождении пехоты двигаются в районе автовокзала", — добавил глава области.

Заметим, ранее Херсонская областная военно-гражданская администрация предупредила, что власти, ВСУ, терроборона, правоохранители не проводят эвакуацию населения. Жителей призывают не выходить из укрытий и не садиться в незнакомые автомобили.

В результате обстрела многоэтажек в Херсоне 1 марта два человека погибли и ранены.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 6:00 28 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • В личном составе – 5710 человек, пленных – 200.
  • Уничтожены и повреждены самолеты – 29 ед;
  • вертолетов – 29 ед;
  • танков – 198;
  • ББМ – 846;
  • артиллерийских систем – 77;
  • средства ПВО – 7;
  • РСЗО – 24;
  • цистерн из ГСМ – 60;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3;
  • катера – 2 единицы;
  • автомобильной техники – 305.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

Следующая публикация