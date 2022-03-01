Херсон не оккупирован, но россияне хотят создать живой щит из мирных людей, чтобы выйти из города

Херсон не оккупирован, но россияне хотят создать живой щит из мирных людей, чтобы выйти из города

Есть вероятность, что оккупанты хотят создать живой щит из мирных людей, чтобы выйти безопасно из Херсона, заявил глава области.

Херсон и область остаются под контролем Украины, они не оккупированы. В то же время враг скрывается в городе от ВСУ и делает диверсии.

Об этом сообщил глава области Геннадий Лагута.

"Город и область никто не оккупировал и не сдал! По предварительной информации, оккупанты скрываются в городе, чтобы ВСУ их не уничтожили. Также есть вероятность, что оккупанты хотят создать живой щит из мирных людей, чтобы выйти безопасно из Херсона", — отметил Лагута.

По его словам, в настоящее время в Херсоне горит вход в здание ТРЦ "Фабрика". Подразделения ГСЧС не привлекались в связи с невозможностью попадания на место происшествия.

"Российские захватчики продолжают ходить по районам города. Сейчас в сопровождении пехоты двигаются в районе автовокзала", — добавил глава области.

Заметим, ранее Херсонская областная военно-гражданская администрация предупредила, что власти, ВСУ, терроборона, правоохранители не проводят эвакуацию населения. Жителей призывают не выходить из укрытий и не садиться в незнакомые автомобили.

В результате обстрела многоэтажек в Херсоне 1 марта два человека погибли и ранены.