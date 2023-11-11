Херсон обстреляли в первую годовщину освобождения: поврежден дом, двое пострадавших

В субботу, 11 ноября, в первую годовщину освобождения Херсона, оккупанты обстреляли центральную часть города, попав снарядом в многоквартирный дом.

Как сообщили в Херсонской ОВА, в результате обстрела ранения получили две местные жительницы.

Одну из раненых, 29-летнюю женщину пришлось госпитализировать. У нее ранения головы, шеи и ног средней степени тяжести.

Другая херсонка получила более легкие ранения. У 53-летней женщины – контузия и травма ноги. "Пострадавшей была оказана медицинская помощь, дальнейшее лечение она будет проходить амбулаторно", — сообщили в ОВА.

Террористический удар российская армия нанесла около 15:20.

Напомним, год назад, 11 ноября 2022 года, ВСУ освободили правый берег Херсонской области и Херсон. О жизни херсонцев в освобожденном городе говорилось в сюжете ТСН.

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