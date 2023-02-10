Херсон обстреляли запрещенными зажигательными снарядами – очевидцы

Продолжается беспокойная ночь из-за атаки шахидов.
"Россияне обстреляли центр Херсона зажигательными снарядами. "Прилет" в один из дворов", — соответствующее видео с обстрелом города запрещенными зажигательными снарядами появилось в социальных сетях. Его выложили очевидцы инцидента.
Пока дополнительной информации об атаке нет.
Напомним, что ночью против 10 февраля в немалом количестве Украины звучала воздушная тревога из-за атаки "шахидов". В низу украинских городов раздавались взрывы. Более подробной информации от власти пока нет.
Будьте осторожны и не пренебрегайте личной безопасностью.
Напомним, что ранее в Запорожье раздались взрывы.
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