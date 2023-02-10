Херсон обстреляли запрещенными зажигательными снарядами – очевидцы

"Россияне обстреляли центр Херсона зажигательными снарядами. "Прилет" в один из дворов", — соответствующее видео с обстрелом города запрещенными зажигательными снарядами появилось в социальных сетях. Его выложили очевидцы инцидента.

Пока дополнительной информации об атаке нет.

Напомним, что ночью против 10 февраля в немалом количестве Украины звучала воздушная тревога из-за атаки "шахидов". В низу украинских городов раздавались взрывы. Более подробной информации от власти пока нет.

Будьте осторожны и не пренебрегайте личной безопасностью.

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Напомним, что ранее в Запорожье раздались взрывы.

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