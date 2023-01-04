Категория
Украина
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Херсон обстреляли зажигательными снарядами: боеприпасы запрещены нормами международного гуманитарного права

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
2
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Херсон обстреляли зажигательными снарядами: боеприпасы запрещены нормами международного гуманитарного права

Херсон обстреляли зажигательными снарядами.

Стали известны шокирующие подробности обстрела Херсона

Об этом сообщают в местных соцсетях.

Зажигательные снаряды, которыми страна-террорист обстреляла Херсон используются для уничтожения личного состава, повреждения вооружения и военной техники, сооружений и других объектов

В их состав входит термит и термитные составы, обычный (белый) и пластифицированный фосфор, электрон, щелочные металлы, а также смесь, которая самовоспламеняется в воздухе.

Действие зажигательного снаряда похоже на фейерверк. Когда снаряд разрывается в воздухе, из него вылетает множество мелких ярких частиц, которые медленно падают на землю. Температура горения воспламенительных элементов до 3000 °С

Использование этого оружия против Украины задокументировано еще в 2014 году, во время войны на Донбассе.

Данный тип боеприпасов запрещен по нормам международного гуманитарного права.

«Все, что нужно знать о России», - говорится в сообщении.

Также в ночь на 4 января 2023 года сообщают о прилете в Херсоне.

По предварительной информации, ракеты были выпущены россиянами из временно оккупированного левого берега Херсонской области.

Официального подтверждения этой информации пока не озвучено. Информация проверяется. 

Обстрел Херсона

Оккупанты ударили по транспортному предприятию в Херсоне из-за этого были повреждены десятки троллейбусов. Всего на предприятии находились 20 троллейбусов, у всех взрывной волной выбило окна.

Также россияне обстреляли авторынок и дома в Херсоне. Войска РФ традиционно били по мирным населенным пунктам области. 

К тому же в Херсоне россияне обстреляли больницу, где спасали детей после предварительных обстрелов

Читайте также:

Обстреляли больницу с ранеными детьми: Херсон под ударом

Обстреляли больницу с ранеными детьми: Херсон под ударом

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
2
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация