Херсон оказался без света, оккупанты обвиняют ВСУ в "обстрелах" Каховской ГЭС

Электричество пропало также в нескольких других населенных пунктах.

Во временно захваченном Херсоне сообщают об обесточивании во всех районах города. Электричества также нет в поселке Камышаны и Белозерке.

Об этом сообщают российские ОМП.

"Света нет по всему городу, да. Ждем информацию, где что", — сообщают пропагандисты со ссылкой на представителей "Херсоноблэнерго".

Впрочем, по каким причинам отсутствует электроэнергия, оккупанты не сообщают. К слову, местные Telegram-каналы сообщают о том, что в большинстве районов города исчезла еще и мобильная связь.

В свою очередь, "власть" Херсона обвинила украинские войска в "обтрилах" Каховской ГЭС. Якобы ВСУ нанесли удары шестью ракетами HIMARS, одна из которых попала в шлюз плотины, разрушение.

Напомним, Генштаб сообщал, что в Херсоне кафиры рассылают сообщения с предупреждением о якобы подготовке ВСУ массированного обстрела. Мол, именно поэтому призывают как можно быстрее покинуть правобережную часть города. Сообщения получают абоненты российских мобильных операторов.

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