Херсон — под огнем: оккупанты попали в жилую зону, есть жертвы

В четверг, 19 октября, российская армия в очередной раз обстреляла Херсон. Оккупанты ударили из артиллерии в жилую зону в областном центре. Есть потерпевшие.

Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

"Херсон — под огнем оккупантов. Враг ударил по городу из артиллерии. Попадание — в жилую зону. Пострадали три человека", — говорится в сообщении.

Отмечается, что 49-летняя женщина получила контузию, минно-взрывную и осколочные травмы. Состояние потерпевшей тяжелое. Кроме того, осколочные ранения имеют 60-летний и 39-летний мужчины. Пострадавших госпитализировали.

Между тем, руководитель Херсонской МВА Роман Мрочко подчеркнул, что РФ обстреляла Днепровский район областного центра с временно оккупированного левого берега.

Как сообщалось, утром в Херсоне раздавались взрывы. Оккупационная армия Российской Федерации обстреляла город. Людей просили не находиться на открытом пространстве.

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