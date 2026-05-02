Херсон под ударом: россияне ударили по маршрутке, есть жертвы
Среди погибших — коммунальщик и женщина, ее личность устанавливают. Также много пострадавших.
Сегодня утром россияне из дрона ударили по маршрутному такси в Днепровском районе Херсона.
Об этом сообщил глава МВА Ярослав Шанько.
«Травмы, несовместимые с жизнью, получил работник одного из коммунальных предприятий Херсонского городского совета и неизвестная женщина, личность которой устанавливают соответствующие службы. Кроме того, пострадали еще 7 пассажиров маршрутки — 6 мужчин и женщина. 4 из них — коммунальщики. Сейчас они все в больнице. Предварительный диагноз — минно-взрывная травма», — отметил он.
Напомним, 19 апреля в результате российского удара по автомобилю в Центральном районе Херсона погиб мужчина.
24 апреля в пригороде Херсона оккупанты из дрона попали в мопед, на котором ехали два человека.