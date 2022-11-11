"Херсон продолжает удивлять трофеями": ВСУ захватили очень редкую российскую БМП "Басурманин": фото

Украинские военные во время контрнаступления на Херсон захватили российскую боевую машину БМП-1АМ "Басурманин".

Об этом сообщили в СтратКоме ВСУ.

"Херсон продолжает удивлять трофеями. ВСУ затрофеили очень редкую БМП-1АМ "Басурманин". Это модернизация БМП-1 2018 с БМ от БТР-82А и двигателем УТД-20С1 на 300 л.с. Искусственный продукт. Известно о 14 уничтоженных таких ББМ и 4 трофейных. Как известно, трофеев много не бывает", — говорится в сообщении.

По данным агентства Армия Inform, впервые россияне продемонстрировали "Басурманина" в 2018 году. В начале февраля 2022 года российское Минобороны анонсировало передачу в подразделения Восточного военного округа РФ "большой партии" уже модернизированных БМП-1АМ "Басурманин" от Рубцовского машиностроительного завода.

Увольнение Херсонщины

В Херсонской области вооруженные силы Украины продолжают вытеснять российские войска с правобережья Днепра.

Сегодня, 11 ноября, в центре Херсона появился украинский флаг.

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины утром, 11 ноября, официально подтвердил освобождение 12 населенных пунктов на юге.

10 ноября Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный сообщал, что на Херсонском направлении от 1 октября Силам обороны удалось восстановить контроль над 41 населенным пунктом. Продвижение украинских войск в глубину обороны противника составляет до 36,5 км, освобождено до 1381 кв км территорий.

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