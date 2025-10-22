Херсон снова под огнем: РФ обстреляла Корабельный район, много раненых

РФ обстреляла Корабельный район в Херсоне / © скрин с видео

Российские оккупационные войска в очередной раз нанесли удар по Херсону 22 октября, обстреляв Корабельный район города около 14:30. Сначала в результате вражеской атаки медицинская помощь понадобилась семи местным жителям. Впоследствии это количество увеличилось.

Об этом сообщалось в областной и местной военных администрациях.

Сначала сообщалось о 41-летнем мужчине с взрывной травмой и ранением ноги, а также 20-летней женщине, получившей взрывную травму и контузию, находясь вблизи магазина.

Впоследствии количество пострадавших выросло. В медицинские учреждения доставили 60-летнюю женщину (контузия, взрывная травма), 60-летнего мужчину (контузия, обломочное ранение ноги, взрывчатая и черепно-мозговая травмы), а также двух женщин 52 и 25 лет (контузии, взрывные травмы и ранения ног).

Кроме того, 51-летней местной жительнице медики оказали помощь на месте из-за контузии, обломочного ранения поясницы, взрывной и черепно-мозговой травмы. От госпитализации она отказалась.

В результате обстрела в Корабельном районе повреждены жилые многоэтажки, коммуникации и учебное заведение. Также была повреждена контактная сеть, из-за чего временно приостанавливалось движение троллейбусов на маршруте №9, но позже его удалось восстановить.

По состоянию на 17:30 известно о десяти раненых из-за атак РФ на Херсонщине. Поврежден магазин, кафе, складское помещение, частные и многоквартирные дома.

Напомним, в ночь на 22 октября и утром российские войска массированно атаковали Киев. Власти информировали о повреждениях в Соломенском, Днепровском, Печерском и Дарницком районах.

Впоследствии количество пострадавших в Киеве из-за российской атаки 22 октября возросло до 30-ти. Пятеро из пострадавших — дети.

Также сообщалось, что несмотря на заявления российских пропагандистов о якобы высадке штурмовых групп в Херсоне, у армии РФ нет ни одного продвижения в город. Все населенные пункты поблизости остаются под контролем украинских военных.