Херсон возвращается к жизни: власти города и области уже вернулись к исполнению своих обязанностей

Только освобожденный от российских оккупантов Херсон уже возвращается к жизни: в городе начали работу местные власти.
В Херсон прибыли местные власти. Глава ОВА Ярослав Янушевич, Национальная Полиция и СБУ уже работают в городе и области.
Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.
В город прибыли и приступили к исполнению обязанностей военная администрация Херсонской области, военная администрация Херсона, военная администрация Херсонского района. Также приступили к исполнению служебных обязанностей Национальная Полиция и Служба безопасности Украины", — рассказал глава Херсонской ОВ Ярослав Янушевич.
Напомним, около 200 полицейских уже трудятся на территории Херсона. Вокруг и на территории города выставлены блокпосты. Полиция Херсонской области продолжает фиксировать преступления российских оккупантов.
Кроме того, специалисты "Херсоноблэнерго" начали процесс возобновления поставок электроэнергии в освобожденный Херсон. Сейчас в только что освободившемся городе возобновилась трансляция украинского телевидения и радио.
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