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Херсонцев призывают не выходить из дома без надобности: в чем дело

Автор
Катерина СердюкКатерина Сердюк
Дата публикации
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Херсонцев призывают не выходить из дома без надобности: в чем дело

Обстрел Херсона россиянами / Фото: ТСН.ua

Все давно привыкли к цинизму и жестокости окупантов.

Так, 29 августа в День памяти погибших защитников Украины россияне могут усилить обстрелы Херсона и прибрежных населенных пунктов области. Людям следует позаботиться о своей безопасности.

Об этом сообщает Херсонская ОВА.

Власти призывают жителей:

  • не выходить из дома без насущной нужды;
  • пользоваться правилом двух стен, если слышны взрывы или раздается сигнал воздушной тревоги;
  • прятаться в мобильном укрытии в случае пребывания на улице.

Напомним, 28 августа захватчики обстреляли жилые кварталы и детсады в Херсонской области. Террористы убили одного человека и ранили еще четырех человек.

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Дата публикации
Просмотры
456
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