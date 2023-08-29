Херсонцев призывают не выходить из дома без надобности: в чем дело

Все давно привыкли к цинизму и жестокости окупантов.

Так, 29 августа в День памяти погибших защитников Украины россияне могут усилить обстрелы Херсона и прибрежных населенных пунктов области. Людям следует позаботиться о своей безопасности.

Об этом сообщает Херсонская ОВА.

Власти призывают жителей:

не выходить из дома без насущной нужды;

пользоваться правилом двух стен, если слышны взрывы или раздается сигнал воздушной тревоги;

прятаться в мобильном укрытии в случае пребывания на улице.

Напомним, 28 августа захватчики обстреляли жилые кварталы и детсады в Херсонской области. Террористы убили одного человека и ранили еще четырех человек.

Читайте также: