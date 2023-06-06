Херсонцы спасают своих и соседских животных после подрыва Каховской ГЭС – щемящее видео

После подрыва Каховской ГЭС в Херсонской области в опасности оказались также и животные.

В Херсоне жители затопленного микрорайона Корабел спасают своих и соседских животных, оказавшихся в ловушке после подрыва Каховской ГЭС.

В Сети публикуют трогательные кадры спасения животных.

Так, на видео одна из женщин на руках через воду несет собаку своих соседей.

По словам другой жительницы, в частных домах Херсона вода поднялась до уровня почти до колен.

"Вода, все плывет, в доме можно рыбу ловить", – говорит женщина.

Но, несмотря на опасность, она не собирается эвакуироваться из города.

Также в Херсонской области полицейский спас собаку – она была привязана и оказалась по шею в воде.

От подрыва дамбы также пострадала территория Национального природного парка "Нижнеднепровский" – большая часть островов затоплена.

"С 1 июня начался сезон тишины, большое количество птиц начало гнездиться. Животные, птицы, вековые деревья все под водой. Проанализировать ситуацию и сделать выводы о последствиях для окружающей среды мы сможем не раньше, чем спадет затопление", — рассказали работники парка.

Напомним, в Херсоне после подрыва Каховской ГЭС во двор людей водой принесло самца сарны (видео).

Херсонцы спасают животных из смертоносной ловушки после подрыва Каховской ГЭС

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