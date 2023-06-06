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Херсонцы спасают своих и соседских животных после подрыва Каховской ГЭС – щемящее видео

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
1789
Время на прочтение
1 мин
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Херсонцы спасают своих и соседских животных после подрыва Каховской ГЭС – щемящее видео

Херсонцы спасают своих и соседских животных. Фото: Общественное.

После подрыва Каховской ГЭС в Херсонской области в опасности оказались также и животные.

В Херсоне жители затопленного микрорайона Корабел спасают своих и соседских животных, оказавшихся в ловушке после подрыва Каховской ГЭС.

В Сети публикуют трогательные кадры спасения животных.

Так, на видео одна из женщин на руках через воду несет собаку своих соседей.

По словам другой жительницы, в частных домах Херсона вода поднялась до уровня почти до колен.

"Вода, все плывет, в доме можно рыбу ловить", – говорит женщина.

Но, несмотря на опасность, она не собирается эвакуироваться из города.

Также в Херсонской области полицейский спас собаку – она была привязана и оказалась по шею в воде.

От подрыва дамбы также пострадала территория Национального природного парка "Нижнеднепровский" – большая часть островов затоплена.

"С 1 июня начался сезон тишины, большое количество птиц начало гнездиться. Животные, птицы, вековые деревья все под водой. Проанализировать ситуацию и сделать выводы о последствиях для окружающей среды мы сможем не раньше, чем спадет затопление", — рассказали работники парка.

Напомним, в Херсоне после подрыва Каховской ГЭС во двор людей водой принесло самца сарны (видео).

Херсонцы спасают животных из смертоносной ловушки после подрыва Каховской ГЭС

Херсонцы спасают животных из смертоносной ловушки после подрыва Каховской ГЭС

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Дата публикации
Просмотры
1789
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