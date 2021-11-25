Херсонец вербовал одесситов для перевозки нелегальных мигрантов: как работала схема

Херсонец вербовал одесситов для перевозки нелегальных мигрантов: как работала схема

Задержанному грозит до 12 лет тюрьмы.

Правоохранители Одесской области разоблачили 32-летнего ранее судимого херсонца во вовлечении местных жителей в противозаконную деятельность за границей.

Об этом сообщили в полиции Одесской области.

Как установили в миграционной полиции Одесской области, херсонец искал людей в затруднительном материальном положении, которые прошли или готовы пройти обучение по управлению малогабаритными морскими судами. Таких людей он переправлял в одну из стран ЕС к так называемым работодателям.

Однако вместо легального трудоустройства граждан привлекали к деятельности, связанной с перевозкой на яхтах в различные государства Европейского союза нелегальных мигрантов.

Правоохранители задержали вербовщика, теперь ему грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества. В настоящее время задержанный находится в СИЗО. Ведется следствие.

Напомним:

В Днепропетровской области правоохранители уволили из трудового рабства 60 человек. Члены банды вербовали людей в разных областях Украины, после чего принуждали их работать на сельскохозяйственных угодьях. Банде, незаконно удерживавшей людей, грозит до 15 лет тюрьмы.

правоохранители Члены банды вербовали людей в разных областях Украины, после чего принуждали их работать на сельскохозяйственных угодьях. Банде, незаконно удерживавшей людей, грозит до 15 лет тюрьмы. А в Харьковской области задержан пенсионер, который вербовал бездомных для принудительного труда. Мужчина поселил их в доме в деревне и заставлял бесплатно работать.

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