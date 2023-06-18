Херсонщина и Николаевщина оказались под угрозой ракетной опасности: не пренебрегайте воздушной тревогой

В ВСУ призывают быть осмотрительными.
Херсонская, Николаевская области – ракетная опасность.
Об этом Воздушные Силы ВСУ сообщили в социальных сетях.
Имеется вероятность применения врагом ударных БпЛА. Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги!
Также аналогичная ситуация была и в Харьковской области, где тоже прозвучали сигналы воздушной тревоги. Но позже дали отбой воздушной тревоги.
Не пренебрегайте собственной безопасностью. Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.
Позже в Херсонской области объявили отбой воздушной тревоги.
Напомним, что российская армия использует малоразмерные БПЛА, чтобы залетать в глубь страны и собирать разведывательную информацию. Именно их появление стало причиной воздушной тревоги Киевской области. Противник с помощью таких беспилотников изучает местоположение украинской противовоздушной обороны.
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