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Херсонщина и Николаевщина оказались под угрозой ракетной опасности: не пренебрегайте воздушной тревогой

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
324
Время на прочтение
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Херсонщина и Николаевщина оказались под угрозой ракетной опасности: не пренебрегайте воздушной тревогой

Где звучит воздушная тревога / Фото: t.me/povitryanatrivogaaa

В ВСУ призывают быть осмотрительными.

Херсонская, Николаевская области – ракетная опасность.

Об этом Воздушные Силы ВСУ сообщили в социальных сетях.

Имеется вероятность применения врагом ударных БпЛА. Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги!

Также аналогичная ситуация была и в Харьковской области, где тоже прозвучали сигналы воздушной тревоги. Но позже дали отбой воздушной тревоги.

Не пренебрегайте собственной безопасностью. Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.

Позже в Херсонской области объявили отбой воздушной тревоги.

Напомним, что российская армия использует малоразмерные БПЛА, чтобы залетать в глубь страны и собирать разведывательную информацию. Именно их появление стало причиной воздушной тревоги Киевской области. Противник с помощью таких беспилотников изучает местоположение украинской противовоздушной обороны.

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Дата публикации
Просмотры
324
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