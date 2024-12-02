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Херсонщина или Запорожье: военный эксперт предположил, на каком направлении фронта будет наступать враг

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Херсонщина или Запорожье: военный эксперт предположил, на каком направлении фронта будет наступать враг

Украинские военные / Фото: Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Вокруг этой темы идет немало обсуждений.

Предположения о том, что враг попытается форсировать реку Днепр возле Херсона, но это может быть отвлекающий маневр.

Об этом в эфире сказал военный обозреватель, майор запаса и ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман.

"После 5 декабря, я думаю, это скорее будет Запорожское направление, где не нужно ничего форсировать", — сказал он.

Более 60 процентов всей войны, ныне продолжающейся на Ореховско-Токмакском отрезке фронта — это битва беспилотников. Ночные бомберы 65-й механизированной бригады показали съемочной группе ТСН свою работу.

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