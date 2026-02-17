Херсонщина под атакой РФ: фиксируют аварийные отключения света и перебои с водой

Отключение света / © УНИАН

Реклама

Российские войска атаковали критическую инфраструктуру Херсонской громады. Это привело к масштабным обесточениям и возможным проблемам с водоснабжением.

Об этом сообщил руководитель Херсонской городской военной администрации Ярослав Шанько.

По его словам, специалисты уже работают над ликвидацией последствий обстрелов и восстановлением поврежденных сетей.

Реклама

«На данный момент обесточены многие бытовые потребители и объекты жизнеобеспечения города в Днепровском районе. Вечером возможны перебои с водоснабжением в районе ХБК и центральной части Херсона. Специалисты работают над ликвидацией последствий ударов со стороны армии рф», — сообщил Ярослав Шанько.

Также он заметил, что следует заранее сделать необходимый запас воды. На время проведения ремонтных работ горожанам рекомендуют зарядить мобильные устройства и павербанки.

Напомним, ранее атака российских беспилотников привела к повреждению энергетической инфраструктуры в Николаевской области. Часть региона и Херсон остались без электроэнергии.

Кроме того, российские атаки на энергообъекты привели к обесточениям и аварийным отключениям света в шести областях Украины.