- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 102
- Время на прочтение
- 1 мин
Херсонщина под атакой РФ: фиксируют аварийные отключения света и перебои с водой
Из-за атак РФ вечером возможны перебои с водоснабжением в районе ХБК и центральной части Херсона.
Российские войска атаковали критическую инфраструктуру Херсонской громады. Это привело к масштабным обесточениям и возможным проблемам с водоснабжением.
Об этом сообщил руководитель Херсонской городской военной администрации Ярослав Шанько.
По его словам, специалисты уже работают над ликвидацией последствий обстрелов и восстановлением поврежденных сетей.
«На данный момент обесточены многие бытовые потребители и объекты жизнеобеспечения города в Днепровском районе. Вечером возможны перебои с водоснабжением в районе ХБК и центральной части Херсона. Специалисты работают над ликвидацией последствий ударов со стороны армии рф», — сообщил Ярослав Шанько.
Также он заметил, что следует заранее сделать необходимый запас воды. На время проведения ремонтных работ горожанам рекомендуют зарядить мобильные устройства и павербанки.
Напомним, ранее атака российских беспилотников привела к повреждению энергетической инфраструктуры в Николаевской области. Часть региона и Херсон остались без электроэнергии.
Кроме того, российские атаки на энергообъекты привели к обесточениям и аварийным отключениям света в шести областях Украины.