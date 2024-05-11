Херсонских арбузов в этом году будет больше: в ОВА порадовали прогнозом

В прошлом году арбузы выращивали на площади в 200 гектаров.

В этом году в Херсонской области в пять раз увеличили площади под арбузы по сравнению с прошлым годом.

Об этом во время брифинга сообщил первый заместитель начальника Херсонской ОВА Дмитрий Бутрий, сообщает "Укринформ".

"В этом году херсонских арбузов будет в пять раз больше", — подчеркнул Бутрий.

По его словам, если в прошлом году арбузы выращивали на площади 200 гектаров, то уже в этом году ее увеличили до тысячи гектаров. Сейчас уже более половины, а именно 570 гектаров – посадили в Высокопольской, Бериславской, Дарьевской, Херсонской и Музыковской общинах.

Напомним, арбузы любят уют и много солнца, поэтому следует выбирать место в огороде, которое будет отвечать этим требованиям. Где посадить арбузы, чтобы они выросли большими и сладкими — в материале ТСН.ua.

Читайте также: