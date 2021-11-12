Херсонский чемпион по джиу-джитсу, работающий дворником в школе, отправился на чемпионат мира

Херсонский чемпион по джиу-джитсу, работающий дворником в школе, отправился на чемпионат мира

На ковер он выйдет 15 ноября.

На пути к мечте. Херсонский чемпион по джиу-джитсу Игорь Евтушенко, который в свободное от спорта время работает дворником в школе, отправился на чемпионат мира.

Как рассказали в эфире ТСН.Ранок 12 ноября, наши корреспонденты провели его на поезд в Киев, откуда спортсмен улетит в Арабские Эмираты.

Соревноваться будет в возрастной категории 45 плюс. На ковер выйдет 15 ноября. Знаменитым мужчина стал после просьбы о помощи в Facebook. Чтобы поехать на чемпионат мира, ему пришлось собирать деньги.

В сообщении рассказал, что работает в школе дворником, а после работы тренируется и учит других. Люди сразу откликнулись, а после сюжета ТСН со спортсменом связалась еще и промоутерская компания.

Новости Украины: херсонский чемпион по джиу-джитсу Игорь Евтушенко отправился на чемпионат мира

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку