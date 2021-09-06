Херсонский Гранд Каньон: чем привлекают скалы и зачем туристы едут в Станислав

Херсонский Гранд Каньон: чем привлекают скалы и зачем туристы едут в Станислав

Увидеть неимоверные горные пейзажи в нашей стране можно не только в Карпатах.

Горные пейзажи в Украине можно увидеть не только в Карпатах. Есть на юге нашей страны невероятные каньоны. Среди самых интересных — "херсонские горы".

Корреспондентка ТСН.ua побывала в "украинском Гранд Каньоне".

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Гранд Каньон — одно из самых живописных мест в Херсонской области. Расположен он между селами Станислав и Александровка. Площадь каньона составляет 600 га и является составной ландшафтного заказника "Станиславский".

Местные жители называют его просто "кручи". По сути, это глиняные обрывы высотой 55 метров.

Приезжают сюда с разными целями: кто-то хочет побыть наедине с природой, кто устраивает себе здесь фотосессии. Кстати, это место стало очень популярным среди молодоженов.

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Именно сюда приезжал Кузьма Скрябин снимать клип на песню "Места счастливых людей". Музыканты сняли красивое видео на обрывах над Днепровской заливом, благодаря чему многие украинцы узнали о существовании херсонских гор.

В ближайшее время здесь планируют построить туристическую инфраструктуру.

История

Это место славится не только своей красотой, но и древней историей. По данным археологов, на этой территории расположено так называемое Станиславское городище — места поселений прошлых веков. Его площадь составляет более 3 гектаров.

Считается, что в 12-11 веках до нашей эры здесь находились поселения, относящиеся к эпохе поздней бронзы белозерской культуры (название происходит от расположенного неподалеку озера Белого).

В период с 6 века нашей эры до 4 века нашей эры территорию херсонских гор занимали поселения, относящиеся к Черняховской культуре.

Также есть сведения о пребывании на этой территории казаков, о чем свидетельствуют каменные кресты XVIII века на местном кладбище.

По данным историков-краеведов, на этом месте гетман Богдан Хмельницкий начал формировать войска для национально-освободительной войны. Местные до сих пор рассказывают туристам легенду, что Богдан Хмельницкий набирался энергии именно здесь.



Сейчас большая часть исторического памятника была уничтожена природными процессами из-за обрушения вертикального берега лимана. А с начала 1990-х годов там образовался глиняный карьер, который также уничтожил часть памятника.

Относительно происхождения горного ландшафта, у исследователей нет единого мнения. Но почти все сходятся на том, что появление тамошнего Гранд Каньона обусловили геологические процессы, связанные с деятельностью ветра, дождевых и талых снеговых вод.



Как добраться

Автобусом от Херсона надо ехать в Станислав. Каждый час отправляется автобус с автостанции.



Машиной из Херсона ехать по трассе Т1501 до Станислава. Во время заезда в поселок надо повернуть налево.

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