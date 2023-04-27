Херсонский коллаборант Сальдо открыл в Лондоне торгующую зерном компанию — The Guardian

Предатель Украины Владимир Сальдо, занимающий должность "тво главы Херсонской области", открыл свою аграрную фирму в Великобритании, несмотря на то, что против него ранее были введены персональные санкции.

Об этом сообщает издание The Guardian.

В материале указывается, что правительство Британии в июне 2022 года заморозило активы Сальдо и запретило ему въезд в страну. Несмотря на такие ограничения, он с ноября значится как владелец компании Grainholding Ltd, у которой офис зарегистрирован в Лондоне. Предприятие специализируется на выращивании и торговле зерном.

Уставный капитал компании составляет один миллион фунтов. Сальдо считается директором и владеет долей в 50% организации. Владельцем остальных 50% акций указан Григорий Смитюх, якобы проживающий в Киеве.

Издание указывает, что в Великобритании не нужно подтверждать лицо, которое в дальнейшем будет числиться владельцем того или иного бизнеса.

Кроме того, указывается, что британские власти знали о существовании компании и ее владельца, поскольку после регистрации запись о Сальдо в списке санкций пополнилась данными, указанными в учредительных документах Grainholding Ltd.

Также журналисты обнаружили, что первоначально компания была зарегистрирована в Лондоне в доме, к которому не имела отношения. Когда журналисты начали расследование деятельности компании, она изменила свой адрес.

Напомним, ранее сообщалось, что сотрудники Государственного бюро расследований провели обыски в бывшем доме главного коллаборанта Херсонской области Владимира Сальдо.

Кроме того, мы ранее информировали, что Служба безопасности Украины собрала доказательства коллаборационной деятельности владелице херсонской телерадиокомпании "ВТВ плюс", которая раскручивала медийный образ коллаборанта Владимира Сальдо.

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