Категория
Украина
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Hillel IT School открыла новую ИТ-школу Bookford для детей и подростков Новости компаний

Дата публикации
Просмотры
75
Время на прочтение
3 мин
Поделиться:
Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Viber
Hillel IT School открыла новую ИТ-школу Bookford для детей и подростков

Один из лидеров ИТ-образования в Украине запустил Bookford — альтернативную ИТ-школу для развития будущих новаторов и технологических лидеров. Это комплексное онлайн-образовательное пространство от Hillel IT School. Здесь молодежь в возрасте от 8 до 17 лет получает современные цифровые навыки через интерактивное обучение, без скучной теории и шаблонных уроков. Первая группа учеников Bookford — дети плененных, без вести пропавших и погибших воинов, которыми занимается благотворительная организация «МРІЯ - Украинская фундация».

Зачем новая школа?

На самом деле, с 2016 года на базе Hillel IT School научили около 5 000 детей и подростков, — рассказывают в компании. Многие студенты реализовали собственные проекты, получили первый коммерческий опыт или начали работать в IT. Поэтому такое масштабирование как создание целой отдельной школы для детей и подростков было только вопросом времени.

— Мы убеждены, что для молодежи важно не только получить знания, но и получить мотивацию, поддержку и реальный практический опыт. Именно поэтому обучение в Bookford – это живые занятия с интерактивом и реальными проектами. Это о возможностях для детей, которые хотят большего, чем просто пользоваться технологиями. Здесь юным студентам будет интересно, а их родителям спокойно, ведь мы будем отвечать за высокое качество обучения. Без скучной теории, без «отсидки» уроков, без «быть как все». Это место, где ты находишь свое, знакомишься с теми, кто на твоей волне, и реально развиваешься. Где можно свое увлечение превратить в классный фундамент для карьеры и успешной реализации себя в мире, — делится Вадим Друмов, СЕО и сооснователь Hillel IT School.

Первыми учениками школы стали дети плененных, без вести пропавших и погибших воинов, которыми занимается «МРІЯ - Украинская фундация». С данной благотворительной организацией Hillel IT School сотрудничает с 2024 года. 

— Мы точно знаем, что любая поддержка важна. Особенно та, которая дает детям инструменты для развития и образования. И насколько важны правильный подход к каждому, создание нужного комьюнити, чтобы дети могли формировать внутреннюю опору для своего будущего, — прокомментировала Елена Кавенская, руководитель черкасского регионального представительства «Мрія - Українська Фундація».

Bookford — это больше, чем обучение

©

В основе Bookford лежит все лучшее от Hillel IT School, что гарантирует тщательный подход к преподавателям, программам, методикам и уровню обучения. Студенты будут осваивать современные цифровые навыки. Это формат интерактивного обучения на удобной и эффективной онлайн-платформе LMS, которая имеет бесплатные приложения для iOS и Android. Здесь доступ 24/7 ко всем видеозаписям занятий, учебным материалам и коммуникации с преподавателями. Преподают только специалисты-практики, работающие в топовых ИТ-компаниях и имеющие большой опыт работы с детьми. Обучение проходит в небольших группах до 17 человек. Сейчас школа предлагает более 10 курсов по направлениям: от основ дизайна, разработки сайтов, игр, 3D-моделирования до различных языков программирования и другие. В будущем количество направлений будет увеличено. Чтобы выбрать нужный курс, есть возможность пройти бесплатное первое занятие.

Здесь каждый ребенок может выбрать курс, соответствующий его интересам и амбициям. А также получить практический опыт работы в команде и создать свое первое портфолио, благодаря которому сможет получить первые коммерческие заказы.

Что дальше?

Bookford уже открыл набор для всех желающих. Записаться на бесплатное пробное занятие можно на официальном сайте bookford.com.

Следующая публикация