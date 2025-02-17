Hillel IT School открыла новую ИТ-школу Bookford для детей и подростков

Один из лидеров ИТ-образования в Украине запустил Bookford — альтернативную ИТ-школу для развития будущих новаторов и технологических лидеров. Это комплексное онлайн-образовательное пространство от Hillel IT School. Здесь молодежь в возрасте от 8 до 17 лет получает современные цифровые навыки через интерактивное обучение, без скучной теории и шаблонных уроков. Первая группа учеников Bookford — дети плененных, без вести пропавших и погибших воинов, которыми занимается благотворительная организация «МРІЯ - Украинская фундация».

Зачем новая школа?

На самом деле, с 2016 года на базе Hillel IT School научили около 5 000 детей и подростков, — рассказывают в компании. Многие студенты реализовали собственные проекты, получили первый коммерческий опыт или начали работать в IT. Поэтому такое масштабирование как создание целой отдельной школы для детей и подростков было только вопросом времени.

— Мы убеждены, что для молодежи важно не только получить знания, но и получить мотивацию, поддержку и реальный практический опыт. Именно поэтому обучение в Bookford – это живые занятия с интерактивом и реальными проектами. Это о возможностях для детей, которые хотят большего, чем просто пользоваться технологиями. Здесь юным студентам будет интересно, а их родителям спокойно, ведь мы будем отвечать за высокое качество обучения. Без скучной теории, без «отсидки» уроков, без «быть как все». Это место, где ты находишь свое, знакомишься с теми, кто на твоей волне, и реально развиваешься. Где можно свое увлечение превратить в классный фундамент для карьеры и успешной реализации себя в мире, — делится Вадим Друмов, СЕО и сооснователь Hillel IT School.

Первыми учениками школы стали дети плененных, без вести пропавших и погибших воинов, которыми занимается «МРІЯ - Украинская фундация». С данной благотворительной организацией Hillel IT School сотрудничает с 2024 года.

— Мы точно знаем, что любая поддержка важна. Особенно та, которая дает детям инструменты для развития и образования. И насколько важны правильный подход к каждому, создание нужного комьюнити, чтобы дети могли формировать внутреннюю опору для своего будущего, — прокомментировала Елена Кавенская, руководитель черкасского регионального представительства «Мрія - Українська Фундація».

Bookford — это больше, чем обучение

В основе Bookford лежит все лучшее от Hillel IT School, что гарантирует тщательный подход к преподавателям, программам, методикам и уровню обучения. Студенты будут осваивать современные цифровые навыки. Это формат интерактивного обучения на удобной и эффективной онлайн-платформе LMS, которая имеет бесплатные приложения для iOS и Android. Здесь доступ 24/7 ко всем видеозаписям занятий, учебным материалам и коммуникации с преподавателями. Преподают только специалисты-практики, работающие в топовых ИТ-компаниях и имеющие большой опыт работы с детьми. Обучение проходит в небольших группах до 17 человек. Сейчас школа предлагает более 10 курсов по направлениям: от основ дизайна, разработки сайтов, игр, 3D-моделирования до различных языков программирования и другие. В будущем количество направлений будет увеличено. Чтобы выбрать нужный курс, есть возможность пройти бесплатное первое занятие.

Здесь каждый ребенок может выбрать курс, соответствующий его интересам и амбициям. А также получить практический опыт работы в команде и создать свое первое портфолио, благодаря которому сможет получить первые коммерческие заказы.

Что дальше?

Bookford уже открыл набор для всех желающих. Записаться на бесплатное пробное занятие можно на официальном сайте bookford.com.