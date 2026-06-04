HIMARS долетит до Питера? : в США опробовали новую суперракету, которая бьет на 1000 км

Ракета PrSM

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Американская оборонная компания Lockheed Martin и армия США успешно завершили ключевой этап разработки двигателя для ракеты PrSM Inc.4.

В ходе испытаний Direct Connect Transition Test была продемонстрирована «безупречная передача управления» от твердотопливного до прямотического воздушно-реактивного двигателя. Тестирование проходило на наземном стенде L3Harris, пишет Defense Express.

Заявляется, что лётные испытания аэробалистической ракеты PrSM Inc. 4 должны стартовать согласно графику осенью этого года. Благодаря двухрежимному двигателю аэробалистическую ракету PrSM модификации Inc.4 можно без всяких препятствий использовать из существующих пусковых установок M142 HIMARS или M270.

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Также в Lockheed Martin отмечают, что благодаря инновационному двигателю ракета сможет поражать цели на расстоянии более 1000 км, хотя ранее отмечалось, что оборонное ведомство США (так называемое «министерство войны») предъявляло требования даже на меньшую дальность в 800 км.

Аналитики Defense Express отметили, что если бы такие ракеты попали на вооружение Сил обороны Украины, то с HIMARS и M270 можно было бы баллистикой поражать широкий спектр важных целей, в том числе, например, в Санкт-Петербург или другие объекты.

Вместе с тем, вряд ли поставки PrSM Inc 4. — это даже среднесрочная перспектива, поскольку США будут прежде всего беспокоиться о пополнении собственных запасов, тем более что речь идет о фактически новейшем вооружении.

PrSM Increment 4 / © defence-ua.com

Отметим, что новейшую аэробалистическую ракету PrSM Inc. 4 в США впервые показали в октябре прошлого года, а в целом по состоянию на сегодняшний день существует пять модификаций баллистических ракет PrSM.

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Помимо PrSM Incr. 4 это также базовая PrSM Increment 1 с дальностью 500 км, противокорабельная PrSM Increment 2, вариант PrSM Increment 3, в котором будут экспериментировать с боевыми частями и Increment 5 под беспилотные пусковые.

Напомним, Украина уже применяет свое баллистическое оружие. Речь идет о ракетах дальностью 800–900 километров. Об этом заявил глава благотворительного фонда «Вернись живым» Тарас Чмут. По его словам, эта баллистика была в боевых условиях. Впрочем, он воздержался от уточнений по результативности нанесенных ракетных ударов, поскольку это относится к компетенции официальных структур.

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