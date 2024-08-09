HIMARS, Stinger и Javelin: Украина получит от США оружие и боеприпасы на $125 млн

Это уже 63-й такой транш с августа 2021 года.
По программе полномочий президента США по сокращению вооружений (PDA), то есть непосредственно из армейских складов, Украина получит большое количество вооружений и боеприпасов. В частности, будут переданы средства противовоздушной обороны, многофункциональные РЛС для обнаружения и противодействия артиллерии противника и противотанковое оружие.
Об этом в пятницу, 9 августа, сообщили на официальной странице Пентагона.
Общая стоимость дополнительной военной помощи Украине – 125 миллионов долларов. Это уже 63-й такой транш с августа 2021 года.
В сообщении говорится о передаче украинским военным:
- ракет Stinger;
- боеприпасов для РСЗО HIMARS;
- артиллерийских боеприпасов калибра 155 мм и 105 мм;
- многоцелевых радаров;
- ракет TOW;
- противотанковых комплексов Javelin и АТ-4;
- "скорой помощи" на базе HMMWV;
- патронов для стрелкового оружия;
- подрывного оборудования и боеприпасов:
- оборудования для защиты критической инфраструктуры;
- запчастей, вспомогательного оборудования.
"Соединенные Штаты будут продолжать работать вместе с около 50 странами-членами и партнерами Альянса над тем, чтобы обеспечить отважных защитников Украины критически важными средствами, необходимыми для борьбы с российской агрессией", – подчеркнули в Минобороны США.
Напомним, 29 июля Соединенные Штаты объявили, что выделяют очередной пакет помощи для Украины на 200 миллионов долларов.
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