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HIMARS, Stinger и Javelin: Украина получит от США оружие и боеприпасы на $125 млн

HIMARS, Stinger и Javelin: Украина получит от США оружие и боеприпасы на $125 млн

Военная помощь США в Украине. Коллаж ТСН.ua / Фото: ТСН.ua

Это уже 63-й такой транш с августа 2021 года.

По программе полномочий президента США по сокращению вооружений (PDA), то есть непосредственно из армейских складов, Украина получит большое количество вооружений и боеприпасов. В частности, будут переданы средства противовоздушной обороны, многофункциональные РЛС для обнаружения и противодействия артиллерии противника и противотанковое оружие.

Об этом в пятницу, 9 августа, сообщили на официальной странице Пентагона.

Общая стоимость дополнительной военной помощи Украине – 125 миллионов долларов. Это уже 63-й такой транш с августа 2021 года.

В сообщении говорится о передаче украинским военным:

  • ракет Stinger;
  • боеприпасов для РСЗО HIMARS;
  • артиллерийских боеприпасов калибра 155 мм и 105 мм;
  • многоцелевых радаров;
  • ракет TOW;
  • противотанковых комплексов Javelin и АТ-4;
  • "скорой помощи" на базе HMMWV;
  • патронов для стрелкового оружия;
  • подрывного оборудования и боеприпасов:
  • оборудования для защиты критической инфраструктуры;
  • запчастей, вспомогательного оборудования.

"Соединенные Штаты будут продолжать работать вместе с около 50 странами-членами и партнерами Альянса над тем, чтобы обеспечить отважных защитников Украины критически важными средствами, необходимыми для борьбы с российской агрессией", – подчеркнули в Минобороны США.

Напомним, 29 июля Соединенные Штаты объявили, что выделяют очередной пакет помощи для Украины на 200 миллионов долларов.

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