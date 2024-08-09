HIMARS, Stinger и Javelin: Украина получит от США оружие и боеприпасы на $125 млн

Это уже 63-й такой транш с августа 2021 года.

По программе полномочий президента США по сокращению вооружений (PDA), то есть непосредственно из армейских складов, Украина получит большое количество вооружений и боеприпасов. В частности, будут переданы средства противовоздушной обороны, многофункциональные РЛС для обнаружения и противодействия артиллерии противника и противотанковое оружие.

Об этом в пятницу, 9 августа, сообщили на официальной странице Пентагона.

Общая стоимость дополнительной военной помощи Украине – 125 миллионов долларов. Это уже 63-й такой транш с августа 2021 года.

В сообщении говорится о передаче украинским военным:

ракет Stinger;

боеприпасов для РСЗО HIMARS;

артиллерийских боеприпасов калибра 155 мм и 105 мм;

многоцелевых радаров;

ракет TOW;

противотанковых комплексов Javelin и АТ-4;

"скорой помощи" на базе HMMWV;

патронов для стрелкового оружия;

подрывного оборудования и боеприпасов:

оборудования для защиты критической инфраструктуры;

запчастей, вспомогательного оборудования.

"Соединенные Штаты будут продолжать работать вместе с около 50 странами-членами и партнерами Альянса над тем, чтобы обеспечить отважных защитников Украины критически важными средствами, необходимыми для борьбы с российской агрессией", – подчеркнули в Минобороны США.

Напомним, 29 июля Соединенные Штаты объявили, что выделяют очередной пакет помощи для Украины на 200 миллионов долларов.

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