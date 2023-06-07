Химикаты и возбудители инфекционных болезней в колодцах: Минздрав предупредил об опасности из-за подрыва ГЭС

На дне станции могли быть опасные вещества.
На дне Каховской ГЭС могло быть много опасных для здоровья веществ. Из-за подрыва дамбы оккупантами они могут оказаться в колодцах и открытых водоемах на подтопленной территории.
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.
"Химикаты, возбудители инфекционных болезней с кладбищ, уборных, свалок могут оказаться в колодцах и открытых водоемах на территории, подтопленной в результате подрыва ГЭС страной-террористкой", — говорится в сообщении.
Отмечается, что специалисты уже отбирают пробы воды из водоемов и колодцев для проверки.
Кроме того, в пострадавших областях формируются запасы антибиотиков и сорбентов для лечения острых кишечных инфекций. Ведь в течение следующих трех-пяти в Херсонской области и подтопленных районах в Запорожье из-за стремительного падения уровня воды будет наблюдаться мор рыбы. Специалисты отмечают, что нельзя собирать такую рыбу и употреблять (солить или вялить), потому что есть риск заболевания ботулизмом.
Правила, которые помогут снизить риск возникновения инфекционных заболеваний:
- пейте только бутилированную или привозную воду,
- воду для приготовления пищи и хозяйственных нужд берите только из проверенных источников, река или колодец во дворе – больше не являются проверенными источниками воды, как и водопровод, предназначенный для технических целей,
- кипятите или дезинфицируйте другим способом воду, взятую для питья, мытья фруктов, ягод или посуды, но помните, что кипячение не лишает воду химического загрязнения,
- откажитесь от продуктов, которые были подтоплены водой (даже от консервации),
- подвергайте все продукты термической обработке (варка, жарка, запекание),
- тщательно мойте руки с мылом,
- не впитывайтесь в одежду, которая была загрязнена во время подтопления, без предварительной стирки и дезинфекции.
"Если вы чувствуете боли в животе, рвоту, диарею, повышенную температуру тела и другие необычные симптомы, не прибегайте к самолечению — немедленно обращайтесь к врачу", — подчеркивают в Минздраве.
Напомним, подрыв Каховской ГЭС вызвал дефицит воды в трех областях. Без источника воды осталось 94% оросительных систем в Херсонской, 74% — в Запорожской и 30% — в Днепропетровской областях.
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