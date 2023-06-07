Химикаты и возбудители инфекционных болезней в колодцах: Минздрав предупредил об опасности из-за подрыва ГЭС

На дне Каховской ГЭС могло быть много опасных для здоровья веществ. Из-за подрыва дамбы оккупантами они могут оказаться в колодцах и открытых водоемах на подтопленной территории.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

"Химикаты, возбудители инфекционных болезней с кладбищ, уборных, свалок могут оказаться в колодцах и открытых водоемах на территории, подтопленной в результате подрыва ГЭС страной-террористкой", — говорится в сообщении.

Отмечается, что специалисты уже отбирают пробы воды из водоемов и колодцев для проверки.

Кроме того, в пострадавших областях формируются запасы антибиотиков и сорбентов для лечения острых кишечных инфекций. Ведь в течение следующих трех-пяти в Херсонской области и подтопленных районах в Запорожье из-за стремительного падения уровня воды будет наблюдаться мор рыбы. Специалисты отмечают, что нельзя собирать такую рыбу и употреблять (солить или вялить), потому что есть риск заболевания ботулизмом.

Правила, которые помогут снизить риск возникновения инфекционных заболеваний:

пейте только бутилированную или привозную воду,

воду для приготовления пищи и хозяйственных нужд берите только из проверенных источников, река или колодец во дворе – больше не являются проверенными источниками воды, как и водопровод, предназначенный для технических целей,

кипятите или дезинфицируйте другим способом воду, взятую для питья, мытья фруктов, ягод или посуды, но помните, что кипячение не лишает воду химического загрязнения,

откажитесь от продуктов, которые были подтоплены водой (даже от консервации),

подвергайте все продукты термической обработке (варка, жарка, запекание),

тщательно мойте руки с мылом,

не впитывайтесь в одежду, которая была загрязнена во время подтопления, без предварительной стирки и дезинфекции.

"Если вы чувствуете боли в животе, рвоту, диарею, повышенную температуру тела и другие необычные симптомы, не прибегайте к самолечению — немедленно обращайтесь к врачу", — подчеркивают в Минздраве.

Напомним, подрыв Каховской ГЭС вызвал дефицит воды в трех областях. Без источника воды осталось 94% оросительных систем в Херсонской, 74% — в Запорожской и 30% — в Днепропетровской областях.

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