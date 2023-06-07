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Химикаты и возбудители инфекционных болезней в колодцах: Минздрав предупредил об опасности из-за подрыва ГЭС

Автор
Елена КапникЕлена Капник
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Химикаты и возбудители инфекционных болезней в колодцах: Минздрав предупредил об опасности из-за подрыва ГЭС

Фото: Associated Press

На дне станции могли быть опасные вещества.

На дне Каховской ГЭС могло быть много опасных для здоровья веществ. Из-за подрыва дамбы оккупантами они могут оказаться в колодцах и открытых водоемах на подтопленной территории.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

"Химикаты, возбудители инфекционных болезней с кладбищ, уборных, свалок могут оказаться в колодцах и открытых водоемах на территории, подтопленной в результате подрыва ГЭС страной-террористкой", — говорится в сообщении.

Отмечается, что специалисты уже отбирают пробы воды из водоемов и колодцев для проверки.

Кроме того, в пострадавших областях формируются запасы антибиотиков и сорбентов для лечения острых кишечных инфекций. Ведь в течение следующих трех-пяти в Херсонской области и подтопленных районах в Запорожье из-за стремительного падения уровня воды будет наблюдаться мор рыбы. Специалисты отмечают, что нельзя собирать такую рыбу и употреблять (солить или вялить), потому что есть риск заболевания ботулизмом.

Правила, которые помогут снизить риск возникновения инфекционных заболеваний:

  • пейте только бутилированную или привозную воду,
  • воду для приготовления пищи и хозяйственных нужд берите только из проверенных источников, река или колодец во дворе – больше не являются проверенными источниками воды, как и водопровод, предназначенный для технических целей,
  • кипятите или дезинфицируйте другим способом воду, взятую для питья, мытья фруктов, ягод или посуды, но помните, что кипячение не лишает воду химического загрязнения,
  • откажитесь от продуктов, которые были подтоплены водой (даже от консервации),
  • подвергайте все продукты термической обработке (варка, жарка, запекание),
  • тщательно мойте руки с мылом,
  • не впитывайтесь в одежду, которая была загрязнена во время подтопления, без предварительной стирки и дезинфекции.

"Если вы чувствуете боли в животе, рвоту, диарею, повышенную температуру тела и другие необычные симптомы, не прибегайте к самолечению — немедленно обращайтесь к врачу", — подчеркивают в Минздраве.

Напомним, подрыв Каховской ГЭС вызвал дефицит воды в трех областях. Без источника воды осталось 94% оросительных систем в Херсонской, 74% — в Запорожской и 30% — в Днепропетровской областях.

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Дата публикации
Просмотры
562
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