Хирург забыл в теле пациентки салфетку: чем это закончилось

Во время плановой операции хирург-онколог одного из медицинских центров Днепропетровской области оставил в теле пациентки салфетку. Теперь врача подозревают в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей.

Об этом сообщили в областной прокуратуре.

После выписки из медицинского центра женщина жаловалась на ухудшение состояния и высокую температуру. Однако врач не обратил внимания на жалобы и объяснял симптомы послеоперационным заживлением.

Лишь через три месяца после операции посторонний предмет обнаружили во время ультразвукового исследования. Хирургическая салфетка была в зоне проведенной операции.

«Согласно заключению комиссионной судебно-медицинской экспертизы, установлена прямая причинно-следственная связь между допущенной врачебной ошибкой и причинением потерпевшей тяжких последствий для здоровья», — сообщили в прокуратуре.

Действия врача квалифицировали по ч.1 ст. 140 УК Украины (ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей, повлекшее тяжкие последствия для пациентки). Обвинительный акт направлен в суд.

